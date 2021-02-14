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Воспитанник Динамо Цитаишвили дебютирует за Ворсклу в матче против Руха
Георгий выйдет в старте на матч 14-го тура УПЛ
vorskla.com.ua
В матче 14-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" на выезде сыграет против львовского "Руха". Начала игры - 17:00.
Главный тренер гостей Юрий Максимов поставил в стартовый состав молодого вингера Георгия Цитаишвили. Этот поединок станет для воспитанника киевского "Динамо" дебютным в составе полтавской команды в официальных матчах.
Напомним, права на 20-летнего Цитаишвили принадлежат динамовцам, а за "Воркслу" Гио будет выступать до конца текущего сезона на правах аренды.
Также с первых минут в составе "Ворсклы" выйдет Оливье Тилль - для люксембургского хавбека эта игра станет дебютной в рамках чемпионата Украины.
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