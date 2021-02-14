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Воспитанник Динамо Цитаишвили дебютирует за Ворсклу в матче против Руха

Премьер-лига
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Георгий выйдет в старте на матч 14-го тура УПЛ

Воспитанник Динамо Цитаишвили дебютирует за Ворсклу в матче против Руха

vorskla.com.ua

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В матче 14-го тура УПЛ полтавская "Ворскла" на выезде сыграет против львовского "Руха". Начала игры - 17:00.

Главный тренер гостей Юрий Максимов поставил в стартовый состав молодого вингера Георгия Цитаишвили. Этот поединок станет для воспитанника киевского "Динамо" дебютным в составе полтавской команды в официальных матчах.

Напомним, права на 20-летнего Цитаишвили принадлежат динамовцам, а за "Воркслу" Гио будет выступать до конца текущего сезона на правах аренды.

Также с первых минут в составе "Ворсклы" выйдет Оливье Тилль - для люксембургского хавбека эта игра станет дебютной в рамках чемпионата Украины.

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В статье: Ворскла (Полтава) Рух (Львов)
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