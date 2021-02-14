Маркевич: Для нашей игры, нам нужно более лучшее поле. Это не оправдание

Главный тренер "Мариуполя" Остап Маркевич прокомментировал поражение от "Александрии" в матче 14-го тура УПЛ.

— Сегодня у нас были и интенсивность, и скорость, которые мы хотим видеть. Но, конечно, для той игры, которую мы хотим видеть, нам нужно более лучшее поле. Но, естественно, мы понимаем, какое время года сейчас. Это не оправдание, а просто замечание. Поле одинаково для всех.

Фортуна нам сегодня не улыбнулась. Будем ей благодарны за будущие игры. Мы смотрим только вперед. У нас еще много матчей. Уверен, все у нас будет хорошо.

— Хочется сделать комплимент Вашей команде. Как минимум на ничью "Мариуполь" сегодня наиграл…

— Повторюсь, где-то фортуна была сегодня не нашей стороне. У нас были моменты, когда мы могли забить хотя бы один мяч. Например, когда наши пять игроков вывалились на трех защитников… Это опыт. Посмотрите сколько лет играет в Премьер-лиге Ситало. У него есть и мастерство и опыт. У нас же молодые ребята. Я об этом часто говорю, но не хочу, чтобы это звучало как оправдание. Например, если у вас есть маленький щенок, то он где-то себя ведет неправильно. Может не вписаться в поворот, или что-то зацепить. Это естественно! Тоже самое с молодыми футболистами. Им еще не хватает в определенных моментах рефлексов для того, чтобы сыграть правильно. Можно сказать, что им надо твердая нога или рука.

— Наверное, можно сказать, что Запорожье – это оптимальный вариант для Вашей команды в сложившихся условиях?

— Да, это так. Исходя из географии, это оптимальный вариант. Из Мариуполя тяжело добираться – аэропорт не работает. Поэтому мы выбрали Запорожье. ФК "Заря" нам пошел на встречу. Я бы очень хотел, чтобы поле "Славутич Арены" выдержало две команды в такую пору года. В данной ситуации никого не хочу винить. Просто говорю, что в Украине нельзя играть зимой. Это очень сложно. Я понимаю руководство Премьер-лиги. Да, у нас были зимы не такие холодные. Но трава не растет в это время. Она начинает расти в марте и играть в футбол мы должны в марте. Мы – не Италия, не Испания и даже не Германия. Если мы хотим получить качественный футбол, то должны исходить из тех условий, которые у нас есть. Для быстрого динамичного футбола, который нравится зрителю, необходимо хорошее поле. В такое время года это сложно.