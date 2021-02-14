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Мариуполь хочет провести домашний матч против Днепра-1 не на своем стадионе

Премьер-лига
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Никак "приазовцы" не могут вернуться домой

Мариуполь хочет провести домашний матч против Днепра-1 не на своем стадионе

УПЛ

Новина українською

Сегодня "Мариуполь" сыграл свой домашний матч против "Александрии" на “Славутич Арене”, ведь на стадионе "Ильичевец" до сих пор ведутся работы по замене травяного покрытия. Следующая игра "приазовцев" тоже перенесена в Запорожье, где они 20 февраля встретятся с "Зарей".

Metaratings сообщает, что и третий запланирован домашний поединок в этом году "Мариуполь" хочет провести не дома. Руководство "приазовцев" обратилось к "Днепру-1" с просьбой провести матч 16-го тура против днепрян на "Днепр-Арене".

Напомним, что все поединки осенней части сезона подопечные Остапа Маркевича сыграли в гостях, а вот теперь должны были проводить их дома, однако стадион еще не готов к приему матчей.

После 14-ти туров "Мариуполь" занимает девятое место в УПЛ с 16-ю очками в активе.

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В статье: Мариуполь Днепр-1
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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