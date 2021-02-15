Премьер-лига
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Футбольные звезды Украины: все победители по итогам 2020 года
А еще мужская и женская сборные
Украинская Ассоциация футбола провела церемонию награждения «Футбольные звезды Украины-2020». Ведущими были Артем Гагарин и Александра Лобода. Награды вручали Андрей Шевченко, Игорь Гатауллин, Олег Протасов, Анатолий Демьяненко.
- Лучший молодой игрок - Илья Забарный ("Динамо")
- Лучший футболист Украины - Виктор Цыганков ("Динамо")
- Лучший футболист-легионер, играющий за рубежом - Руслан Малиновский ("Аталанта")
- Лучший тренер мужской команды по клубному футболу - Виктор Скрипник ("Заря")
- Автор лучшего гола - Геннадий Пасич ("Верес", Первая лига)
- Лучший украинский тренер мужской команды, который работает за рубежом - Сергей Ребров ("Ференцварош", Венгрия)
- Лучший футболист-легионер, играющий в Украине - Тайсон ("Шахтер")
- Лучший игрок по футзалу среди женщин - Ксения Гриценко
- Лучший игрок по футзалу среди мужчин - Петр Шотурма ("Продексим")
- Специальная награда УАФ за развитие женского футбола - тренер Наталья Зинченко
- Лучший тренер женской команды по клубному футболу - Роман Заев ("Восход")
- Лучший игрок женской команды по пляжному футболу - Мария Тихонова
- Лучший игрок мужской команды по пляжному футболу - Максим Войток
- Прогресс года - Украинская ассоциация электронного футбола (президент - Владислав Шовковский)
- Сборная 2020 среди женщин: Екатерина Самсон - Анастасия Филенко, Анастасия Воронина, Ольга Басанская, Ирина Подольская - Дарья Апанащенко, Татьяна Левицкая, Юлия Христюк - Йог-Етауф, Роксолана Кравчук, Ольга Бойченко
- Сборная 2020 среди мужчин Георгий Бущан - Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Илья Забарный, Додо - Тарас Степаненко, Николай Шапаренко - Виталий Буяльский, Тайсон, Виктор Цыганков - Захеди Шахаб
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