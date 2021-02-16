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Сигурдссон: Мне нравится Россия, я играл там шесть лет
Хотя воспоминания о ЧМ-2018 у исландца не самые приятные
Защитник "
"Мы впервые в истории вышли на Евро, это достижение казалось огромным. Никто не мог в это поверить. Для нас это был новый опыт и новые ощущения. К тому же мы достигли успеха во Франции. Поэтому впечатления после чемпионата остались приятными.
Далее был чемпионат мира в России. Мне нравится эта страна, я играл там шесть лет. Один из наших матчей прошел в Ростове, который я очень люблю. Вместе с Копенгагеном это два моих любимых города. Поэтому я чувствовал себя на ЧМ-2018 как дома. Но это был наш второй подряд крупный турнир, поэтому эмоции были не такими яркими, мол, мы уже такое проходили.
Мы были очень близки, чтобы добыть хороший результат. На один гол забить больше, на один пропустить меньше – и мы могли бы выйти из группы. Но нам не удалось квалифицироваться в плей-офф, погода не была солнечной. И все это вместе не дало такого эффекта сказки, который был на Евро. Если бы на ЧМ-2018 нам удалось показать лучший результат, то эмоции были бы другими и этот турнир означал бы для нас больше. Но когда вы не достигаете успеха, то реакция: "Ну и х** с ним", – сказал Сигурдссон.
Напомним, что 34-летний исландец играл за "Краснодар" в 2014-16 годах, а за "Ростов" в 2018-2020.
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