Бетао: Не вижу в Хачериди ничего экстраординарного. В Бразилии много таких защитников

Экс-защитник " Динамо " Бетао, который играл за киевский клуб с 2008 по 2013-й год, вспомнил свои выступления за "бело-синих".

- Каково было играть рядом с Андреем Шевченко?

- Я очень рад, что поиграл с ним в одной команде. Андрей Шевченко - исключительный профессионал, об этом говорит вся его карьера. Играя рядом с ним много ребят, в том числе и я, находили большую уверенность в себе, так влияла его энергетика. Понятно, что он заканчивал карьеру и лучшие его годы были позади, но только его присутствие на поле много значила для команды. Несмотря на свой возраст он всегда выкладывался на 100%.

Знаю, что он вернулся домой и тренирует сборную Украины. Желаю ему всяческих успехов в тренерской карьере! Он прекрасный человек.

- Кто был вашим идеальным партнером на поле?

- Больше всего мне нравилось играть в паре с Айила Юссуфом. С тем же Хачериди тоже было удобно играть, с Тарасом Михаликом.

- Хачериди не реализовал свой потенциал сполна?

- Я не вижу в нем ничего экстраординарного. В Бразилии таких защитников, как Хачериди, очень много. Он выделялся ростом. Хачериди хороший защитник, но не более.