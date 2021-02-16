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Бетао: Не вижу в Хачериди ничего экстраординарного. В Бразилии много таких защитников
Бразилец вспомнил свои годы в Динамо
Экс-защитник "
- Каково было играть рядом с Андреем Шевченко?
- Я очень рад, что поиграл с ним в одной команде. Андрей Шевченко - исключительный профессионал, об этом говорит вся его карьера. Играя рядом с ним много ребят, в том числе и я, находили большую уверенность в себе, так влияла его энергетика. Понятно, что он заканчивал карьеру и лучшие его годы были позади, но только его присутствие на поле много значила для команды. Несмотря на свой возраст он всегда выкладывался на 100%.
Знаю, что он вернулся домой и тренирует сборную Украины. Желаю ему всяческих успехов в тренерской карьере! Он прекрасный человек.
- Кто был вашим идеальным партнером на поле?
- Больше всего мне нравилось играть в паре с Айила Юссуфом. С тем же Хачериди тоже было удобно играть, с Тарасом Михаликом.
- Хачериди не реализовал свой потенциал сполна?
- Я не вижу в нем ничего экстраординарного. В Бразилии таких защитников, как Хачериди, очень много. Он выделялся ростом. Хачериди хороший защитник, но не более.
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