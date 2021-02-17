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Чоботенко: Футбол, конечно, в политике. Ведь украинцев из России не вызывают в сборную
Говорит, что были предложения из РПЛ
fcmariupol.com
Защитник "
– Ты подписан на аккаунт российского "Локомотива". Футбол вне политики?
– Я просто слежу за этим аккаунтом. Футбол, конечно, что в политике. Подтверждением является то, что когда украинские футболисты переходят в российский чемпионат, их не вызывают в сборную. Я слежу за многими клубами в инстаграме.
– Ты бы поехал играть в Россию?
– Сейчас я бы не поехал в Россию. У меня были предложения из России, из РПЛ, но я отказывался.
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