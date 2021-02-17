  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Чоботенко: Футбол, конечно, в политике. Ведь украинцев из России не вызывают в сборную
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Чоботенко: Футбол, конечно, в политике. Ведь украинцев из России не вызывают в сборную

Премьер-лига
(2 голосов)

Говорит, что были предложения из РПЛ

Чоботенко: Футбол, конечно, в политике. Ведь украинцев из России не вызывают в сборную

fcmariupol.com

Новина українською

Защитник "Мариуполя" Сергей Чоботенко рассказал о политике в футболе и заявил, что играть в Россию не поедет.

– Ты подписан на аккаунт российского "Локомотива". Футбол вне политики?

– Я просто слежу за этим аккаунтом. Футбол, конечно, что в политике. Подтверждением является то, что когда украинские футболисты переходят в российский чемпионат, их не вызывают в сборную. Я слежу за многими клубами в инстаграме.

– Ты бы поехал играть в Россию?

– Сейчас я бы не поехал в Россию. У меня были предложения из России, из РПЛ, но я отказывался.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Сергей Чоботенко
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...