Чоботенко: Футбол, конечно, в политике. Ведь украинцев из России не вызывают в сборную

Защитник " Мариуполя " Сергей Чоботенко рассказал о политике в футболе и заявил, что играть в Россию не поедет.

– Ты подписан на аккаунт российского "Локомотива". Футбол вне политики?

– Я просто слежу за этим аккаунтом. Футбол, конечно, что в политике. Подтверждением является то, что когда украинские футболисты переходят в российский чемпионат, их не вызывают в сборную. Я слежу за многими клубами в инстаграме.

– Ты бы поехал играть в Россию?

– Сейчас я бы не поехал в Россию. У меня были предложения из России, из РПЛ, но я отказывался.