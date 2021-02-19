Защитник Руха: Нас ждет невероятно тяжелый матч с Шахтером

Защитник "Руха" Максим Белый рассказал о подготовке "желто-черных" к матчу с "Шахтером".

Плохо, что не удалось победить "Ворсклу", тогда бы готовились к матчу с "горняками" вообще в прекрасном настроении. Понимаем, против кого нам нужно играть. К тому же "Шахтер" потерял очки в предыдущем туре, то есть у них вообще нет права на ошибку в чемпионате. Нас ждет невероятно тяжелый матч.

Чтобы достойно противостоять "горнякам", нужно в первую очередь сыграть дисциплинированно. В составе "Шахтера" очень много техничных футболистов. Прежде всего внимание нужно уделить организации игры. Конечно, они помнят результат матча первого круга. На этот раз не стоит ожидать недооценки со стороны "Шахтера".

"Рух" - это уже совсем другая команда, чем та, которая была на старте УПЛ. Первый круг был, так сказать, адаптивным. Мы втягивались в чемпионат, почувствовали этот уровень. Также нас не обошел коронавирус. Не всегда выходили на поле в оптимальном составе. Сейчас у нас в команде отличная конкуренция. И футболисты, и тренерский штаб стали более уверенными в своих силах.