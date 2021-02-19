  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Защитник Руха: Нас ждет невероятно тяжелый матч с Шахтером
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Защитник Руха: Нас ждет невероятно тяжелый матч с Шахтером

Премьер-лига
(1 голосов)

Игрок - о предстоящем матче в УПЛ

Защитник Руха: Нас ждет невероятно тяжелый матч с Шахтером

фото - ФК Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Максим Белый рассказал о подготовке "желто-черных" к матчу с "Шахтером".

Плохо, что не удалось победить "Ворсклу", тогда бы готовились к матчу с "горняками" вообще в прекрасном настроении. Понимаем, против кого нам нужно играть. К тому же "Шахтер" потерял очки в предыдущем туре, то есть у них вообще нет права на ошибку в чемпионате. Нас ждет невероятно тяжелый матч.

Чтобы достойно противостоять "горнякам", нужно в первую очередь сыграть дисциплинированно. В составе "Шахтера" очень много техничных футболистов. Прежде всего внимание нужно уделить организации игры. Конечно, они помнят результат матча первого круга. На этот раз не стоит ожидать недооценки со стороны "Шахтера".

"Рух" - это уже совсем другая команда, чем та, которая была на старте УПЛ. Первый круг был, так сказать, адаптивным. Мы втягивались в чемпионат, почувствовали этот уровень. Также нас не обошел коронавирус. Не всегда выходили на поле в оптимальном составе. Сейчас у нас в команде отличная конкуренция. И футболисты, и тренерский штаб стали более уверенными в своих силах.

Напомним, что в рамках 15-го тура "Рух" встретится с донецким "Шахтером" в Киеве на НСК "Олимпийском".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Максим Белый Рух (Львов)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Рух

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...