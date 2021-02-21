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Лучкевич: Александрия выдала очень хороший старт
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Полузащитник "Александрии" Валерий Лучкевич подвел итоги матча с "Минаем" рамках 15 тура Favbet Лиги (3:0).
"Стартовали очень хорошо – 2 матча, 6 очков. Кроме того, сыграли два матча на ноль. Это добавляет уверенности нападающим, которые знают, что сзади стоит стена из защитников и вратаря. Плюс еще опорный есть. Ты спокойно можешь творить впереди, но если ты там не сотворишь, то получишь наганяй от защитников", - сказал Валерий Лучкевич в эфире "Футбол NEWS".
"Александрия" поднялась на 5-ю строчку. На счету команды Шарана 22 очка.
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