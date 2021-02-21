Федык: Пропустили от Шахтера с пенальти, которого, считаю, не было

Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал поражение донецкому "Шахтеру" в матче 15-го тура УПЛ.

"В первом тайме надо было реализовывать свои возможности. Моменты, чтобы забить гол, мы имели. Игра шла до второго гола. Пропустили с пенальти, которого, считаю, не было. Возьмите любую игру из Wyscout, в каждой можно найти хотя бы один момент, чтобы дать такой пенальти.

Соперник хорошо выходил из-под прессинга, играл в одно-два касания. Нам пришлось много играть в отборе, футболисты верхней пятерки выполнили большой объем работы, поэтому сделал ряд замен, чтобы освежить игру в атаке. Но после второго пропущенного мяча с такой командой, как "Шахтер", нам было трудно", – сказал Федык.