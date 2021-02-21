Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Федык: Пропустили от Шахтера с пенальти, которого, считаю, не было
Наставник "Руха" подвел итоги поражения от "горняков"
ФК "Рух"
Главный тренер львовского "Руха" Иван Федык прокомментировал
"В первом тайме надо было реализовывать свои возможности. Моменты, чтобы забить гол, мы имели. Игра шла до второго гола. Пропустили с пенальти, которого, считаю, не было. Возьмите любую игру из Wyscout, в каждой можно найти хотя бы один момент, чтобы дать такой пенальти.
Соперник хорошо выходил из-под прессинга, играл в одно-два касания. Нам пришлось много играть в отборе, футболисты верхней пятерки выполнили большой объем работы, поэтому сделал ряд замен, чтобы освежить игру в атаке. Но после второго пропущенного мяча с такой командой, как "Шахтер", нам было трудно", – сказал Федык.
Видео эпизода с пенальти
Популярное сейчас
- Десна - Динамо. LIVE АУДИО трансляция матча
- Ингулец - Ворскла. Прогноз на матч, составы, где покажут
- Шахтер - Рух. Анонс и прогноз матча
- Возвращение легенды. Десна объявила о подписании своего бывшего футболиста
- Девушка дня. Шикарная девушка одного из лидеров Маккаби. ФОТО
- Почти хоккей. Хавбек Зари остался без зуба после матча с Десной. ФОТО