Шаран: Таким командам как Минай нужно забивать, потом уже играть легче

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран в эфире ТК "Футбол" прокомментировал победу над "Минаем" (3:0) в 15 туре УПЛ.

"Мы увидели ту команду, которую хочется видеть, особенно во втором тайме. Первый тайм был очень тяжелый. Таким командам нужно забивать, потом уже легче играть. Так и получилось", - сказал Шаран.

Напомним, что после 15-ти туров "Александрия" находится на пятом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, имея в своем активе 22 балла. "Минай" на последнем месте - команда Кобина набрала 10 очков в 14-ти матчах.