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Защитник Ворсклы хочет получать зарплату в 30-40 тысяч долларов - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

Контракт рассчитан до лета 2021 года

Защитник Ворсклы хочет получать зарплату в 30-40 тысяч долларов - источник

фото - Ворскла

Новина українською

Защитник "Ворсклы" Пап-Алиун Ндиайе отказывается продливать контракт с полтавским клубом. Об это сообщает Игорь Цыганык.

По информации источника, зарплата Алиуна после приезда в Полтаву составляла 500 долларов, затем ее подняли до 2 тысяч.

Агент футболиста запрашивает у клуба 200 тысяч долларов за продление контракта. Также требование со стороны Алиуна – зарплата 30-40 тысяч долларов (вероятно, имеется в виду в месяц – прим.).

Портал Transfermarket оценивает защитника в 700 тысяч евро. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2021 года.

Стоит отметить, что Алиун не вышел на поле против "Ингульца" в 15-м туре УПЛ.

Напомним, что в прошлом году была информация о том, что Пап-Альюн Ндиайе попал в список интересов "Вест Хэма" и "Браги".

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В статье: Ворскла (Полтава) Пап-Альюн Ндиайе
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Источник:
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Комментарии (3)
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Alex Sunchez
23.02.2021 в 09:15
Источник наверное тот самый агент.) Думаю 10 тис. это максимум для этого "таланта". Пусть едет назад в Францию и там просит в лиге 3/2 30 тис может кто то даст. Но судя что этот чудак оставался постоянно без клуба явно не к добру.
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Kolibri (Киевоград)
23.02.2021 в 08:44
Хочу, хочу, хочу.......
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Rriddle (Ukraine )
23.02.2021 в 08:23
ну пошел он наx
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