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Защитник Ворсклы хочет получать зарплату в 30-40 тысяч долларов - источник
Контракт рассчитан до лета 2021 года
фото - Ворскла
Защитник "Ворсклы" Пап-Алиун Ндиайе отказывается продливать контракт с полтавским клубом. Об это сообщает Игорь Цыганык.
По информации источника, зарплата Алиуна после приезда в Полтаву составляла 500 долларов, затем ее подняли до 2 тысяч.
Агент футболиста запрашивает у клуба 200 тысяч долларов за продление контракта. Также требование со стороны Алиуна – зарплата 30-40 тысяч долларов (вероятно, имеется в виду в месяц – прим.).
Портал Transfermarket оценивает защитника в 700 тысяч евро. Контракт с 23-летним футболистом рассчитан до лета 2021 года.
Стоит отметить, что Алиун не вышел на поле против "Ингульца" в 15-м туре УПЛ.
Напомним, что в прошлом году была информация о том, что Пап-Альюн Ндиайе попал в список интересов "Вест Хэма" и "Браги".
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