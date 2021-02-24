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Нападающий Ингульца: Поля в Украине сейчас в тяжелом состоянии
При лишнем движении можно упасть
Футбольный формат
Нападающий "Ингульца" Ника Сичинава прокомментировал ничью в 15-м туре Премьер-лиги с "Ворсклой" (2:2). Он отметился забитым мячом.
"После "Днепра-1" поменяли, подумали, что не так сделали в том матче. У нас была тактика с одним нападающим, больше бежали в контратаку.
Мой гол – мы знали, что они уже высоко играют, хотят забить. Пошел в зону заброс, возник опасный момент, защитник не добежал, не встретил. Если бы он раньше встретил, у меня не было бы продвижения такого. А так уже в штрафной убрал, пробил, не всегда получается.
Надо учитывать, что поля в Украине сейчас в тяжелом состоянии. При лишнем движении можно упасть. Яворский тоже страховался, хотел, чтобы кто-то помог, не хотел встречать один в один", – сказал Сичинава.
Напомним, что сейчас в турнирной таблице УПЛ "Ингулец" находится на 11-м месте, в активе клуба 12 очков.
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