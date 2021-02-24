  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Українізація футболу за Шумським. Після мовного скандалу лопнув гнійник
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Українізація футболу за Шумським. Після мовного скандалу лопнув гнійник

Премьер-лига
(24 голосов)

Рано чи пізно це мало трапитися

Українізація футболу за Шумським. Після мовного скандалу лопнув гнійник

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Цікаве кіно: футзальна збірна Данії не приїжджає на матч до України – велять переграти поєдинок іншим разом; футбольна збірна України прибуває до Швейцарії, їй не дозволяють вийти на поле – і технічна поразка українцям. А потім палають форуми…

Мовляв, зажерливий Захід, кляті європейці, ні за що нас не тримають, вважають нас другосортними людьми. Звісно, другосортними. Адже хто поважатиме країну, жителі якої самі одне одного не поважають, нехтуючи найціннішими елементами національної самоідентифікації?

Українізація футболу за Шумським. Після мовного скандалу лопнув гнійник - изображение 1

У Латвії без знання латиської ви не отримаєте статусу громадянина країни. Не вміючи угорською пояснити мету перетину угорського кордону автівкою, швидше за все, потрапите під ретельний огляд з залученням собак та спеціалізованих боксів для авто. Не володіючи польською, можете розраховувати хіба що на збір полуниці у цій країні. І лише в Україні на державну мову реагують наче на червону ганчірку на кориді.

Ось і під цим текстом автора обзивають "на чому світ стоїть", хоча він зовсім і не закликає до мовної дискримінації, розколу суспільства чи поділу на "своїх" і "чужих". Просто намагається пояснити, що українська мова в Україні – це такий же інструмент, як, наприклад, замок на вхідних дверях вашого будинку. Він визначає ваше місцеперебування, захищає його від стороннього впливу, послуговується вам гарантією цілісності та недоторканості вашого індивідуального простору.

Чесно? Автор – не юрист. Не знаю, як там закон про українську мову поширюється на громадські організації, якою є УАФ. Чи правомірні з точки зору юриспруденції вимоги Віталія Шумського до представників Комітету арбітрів УАФ. Чи обґрунтованим є намір одного з рефері йти до суду. З цим нехай компетентні органи розбираються, бо скажеш щось, і, як завжди, винним у всіх бідах зроблять журналіста. Але з точки зору громадянина країни ніхто не може заборонити давати оцінку мовному конфлікту публічних персон.

Шумський не вчора народився. І не зі вчорашнього дня у футболі. Він прекрасно знає, що більшість українських арбітрів – російськомовні. За тиждень до матчу "Львів" - "Колос" львів'яни грали в Ужгороді й автор на власні вуха чув як Шумський спілкувався з арбітром в полі, одним з асистентів, а також четвертим суддею. Ті відповідали російською й конфліктів не було. У матчі проти "Колоса" просто накипіло: десь тренерові не сподобалися суддівські рішення, десь зачепило за живе ставлення до тренера з боку четвертого арбітра, ось і вибухнуло. Мова стала лише приводом роздмухати усе на загальнонаціональний масштаб.

Українізація футболу за Шумським. Після мовного скандалу лопнув гнійник - изображение 2

Шумського тепер звинувачують у спекуляціях. Але ж послухайте, якщо на вашому тілі прорвався гнійник, нерозумно звинувачувати в цьому виробників одягу, чия продукція натерла ваше болюче місце. Краще розібратися з тими бацилами, які проникли вам під шкіру. Ви здатні уявити, щоб Месут Озіл в матчі чемпіонату Німеччини спілкувався б з суддями турецькою? Або щоб Зідан у Франції чи Іспанії дав пресконференцію арабською / берберською? А в Україні чого тільки не надивишся…

Тут хорват закликає місцеву, прости Господи, легенду спілкуватися мовою рідної країни, а той гаркає "не указывай мне". Тут білорус скаржиться, що угорець не може вивчити "наш русский язык", тут тренер збірної пише твіти англійською, вільно володіє італійською, але ще жодного разу не дав пресконференцію мовою країни, яка визнала його героєм нації. Але не треба ці абсурди пояснювати полікультурністю суспільства.

Носії угорської мови в провінціях Угорщини чи на прилеглих до угорського кордону територіях, наприклад, не володіють досконало угорською літературною мовою. У Фінляндії шведська мова насичена архаїзмами та адаптована під фінів специфічним зміщенням тональних наголосів. Але нікому й на думку там не спаде насміхатися з домінантної мови. У нас же публічні люди (це стосується не лише футболу, але на футбольному сайті будемо акцентувати на людях футбольних) дозволяють собі абсолютно недоцільні вибрики.

Олександр Караваєв: "З Русиним прикольно, він такий веселун, розмовляє українською мовою".

Андрейс Циганікс: "Українська мова [в Україні] мені не потрібна. У мене з маминого боку бабуся розмовляє українською. Я приїду туди вареники поїсти – вона зі мною українською мовою розмовляє".

Євген Селезньов: "Дуже добре розмовляю українською, але хочу російською. Чому мені не можна?".

І кожен такий випад – це чергова можливість для пропагандистського рупора з-за поребрика. Мало їм Скобеєвих, Соловйових і Сімонян, то чому б не використати для цього й спортивні майданчики? Після ситуації з Шумським – Кривоносовим на одному з помийних російських сайтів вийшов матеріал з ось таким заголовком: "На Украине тренер получил карточку за отказ говорить по-русски. Теперь требует объяснений". Розумієте, не за вимогу говорити українською, а за "отказ говорить по-русски". Знову, мовляв, утискають, хай їм грець. І понад сто коментарів, де сила-силенна ось таких: "Давайте домой уже возвращайтесь, украинцы. К русскому языку, к истокам своим русским. Хорош Ваньку валять уже".

Українізація футболу за Шумським. Після мовного скандалу лопнув гнійник - изображение 3

То, може, Шумський все ж має рацію? То, може, саме від офіційних осіб УАФ повинна найперше йти ініціатива щодо українізації вітчизняного футболу? Для того, аби молоде покоління не вважало українську мову чимось кумедним, легіонери не вважали, що мова тут потрібна лише бабусям у селі, а покидьки не маніпулювали заголовками на сайтах з багатомільйонною аудиторією.

Але ж ні: Павелку легше написати пост у фейсбук, а пресслужбі звинуватити в чомусь журналістів. А потім дивуємось: чому це європейці мають українців за другий сорт, а сусід, що втратив розум, лізе сюди "захищати русский язык".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Виталий Шумский
Оцените этот материал:
(24 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (20)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Spokoyno (Киев)
24.02.2021 в 16:14
Може спробуємо пригадати, як тут затверджувалася / НАСАДЖУВАЛАСЬ російська?! Понад два столітті всіляких утиснень української в Україні... Державних заборон, репресій, судилищ та вбивств! Як державою, так і на побутовому рівні! 15 березня 1951 року студенти Харківського Університету відмовились здавати екзамени російською і 800 з них було репресовано, у т.ч 33 розстріляно. Може тому деякі харків'яни так за російську... Жахлива пам'ять відчуває в український репресії! P.S. Тобто ті хто вимагає однакових умов повинні спитати себе, чи готові вони пройти через всі ці тортури? Не тільки самі, але підставити під це своїх нащадків!
Ответить
+2
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.02.2021 в 16:28
Будь-яке насилля породжує насилля. Насильне насаджування мови в будь-якому випадку матиме небажані наслідки у майбутньому
Ответить
0
0
Исследователь
24.02.2021 в 15:52
Зрозуміло тільки те що доки Шумському справи подобаються він буде балакати і на івриті, а коли щось не так тоді стоп я щирий українець,ганьба такому спеціалісти.
Ответить
+3
-2
Dr. House (Подолье)
24.02.2021 в 16:15
Зрозуміло тільки те ,що якщо не дослідити Іслєдоватіля, паталогоанатомічно, то він буде ще коїтірувати язиком ще довго...
Ответить
+1
-2
янковский ян (Запорожье)
24.02.2021 в 15:51
В принципе он то все правильно написал. Но сейчас можно взять русскоязычного журналиста и он напишет противоположную статью со своми доводами. И с ними тоже можно будет согласиться.
Ответить
+2
-4
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
24.02.2021 в 16:25
То хай напише.
Ответить
0
0
Pixelsavenue (Kiev)
24.02.2021 в 15:42
Здорово, что в самом начале статьи ты вспомнил про Швейцарию. Так вот в Швейцарии 4 языка и никто никому лекции не читает как правильно жить и как разговаривать.
Ответить
+4
-9
Алекс1955 (Донецк)
24.02.2021 в 15:46
Зато в Швейцарии Франция, Германия и Италия не вводят войска для защиты ...-язычного населения. Ну и у нас, если кто помнит, языковый вопрос раньше поднимался всегда перед выборами, когда других достижений нет.
Ответить
+7
0
Dimoncho (Kharkiv)
24.02.2021 в 16:24
Якщо не пригнічувати права російськомовної половини населення, дати їм повне право висловлюватися рідною мовою, то причина вводу військ "защита рускоязычного населения" відпаде сама собою. В Швейцарію ніхто не введе війська для захисту ...мовної частини населення, бо їх права там абсолютно не пригнічують
+1
0
megrivan (Курячі Лози)
24.02.2021 в 15:48
При этом в Германии не говорят, что там, где немецкий язык, там Германия. В Италии не говорят, что там, где итальянски - там Италия. Франция не говорит, что там, где французский - там Франция. А российский дуче-фашист Путин утверждает, что там, где русский язык, там Россия. Недоумки, вроде тебя, ссылаются на пример Швейцарии, не понимая, какие уроды живут на северо-востоке от наших границ и для чего им нужен русский язык в Украине.
Ответить
+7
-4
Pixelsavenue (Kiev)
24.02.2021 в 15:55
Сам недоумок
+1
-4
S_Shvets (Киев)
24.02.2021 в 15:50
Професор Інституту славістики Віденського університету Міхаель Мозер: "Такі порівняння справді інколи наводяться, але для мене вони виглядають недоречними з кількох причин. Швейцарія та Україна – дуже різні країни, як щодо історії, так і сьогодення. Порівнювати швейцарську мовну ситуацію з українською люблять люди, які про Швейцарію не знають нічогісінько. Якщо хтось думає, що у Швейцарії все чудово з мовним питанням і швейцарці по всій країні однаково добре володіють усіма чотирма офіційними мовами, то він дуже помиляється".За його словами, у різних кантонах конфедерації фактично побутує лише одна мова. "Насправді Швейцарія є глибоко федеративною країною, і в різних кантонах фактично побутує лише одна мова. Якщо швейцарець їде, наприклад, з німецькомовного кантону у франкомовний, то йому слід мати ґрунтовні знання з французької. І освічена людина з німецькомовної частини Швейцарії зазвичай знає французьку на достатньому рівні. Але дещо інша ситуація, коли хтось із франкомовного кантону їде у німецькомовний: франкомовні швейцарці переважно не знають німецької", - зазначив Мозер.
Ответить
+2
0
ukatan (Харьковская обл.)
24.02.2021 в 15:55
И как-то немного получше нас живут. Без титульной мовы, как это возможно? Чудеса!
Ответить
+2
-2
S_Shvets (Киев)
24.02.2021 в 15:58
Ви серйозно?! Тобто 70 років розбудови комунізму тут ролі ніякої не грають. Дві війни, де Україна була основним театром бойових дій, теж? Сім років війни вже в наш час. Так дрібниці. Звісно, ми маємо бути на рівні Швейцарії, незважаючи на це все. Лише бажання деяких українців розмовляти своєю мовою заважає досягти швейцарських висот
+4
-2
Pixelsavenue (Kiev)
24.02.2021 в 15:58
потому что то цивилизованые люди. А эти берут пример с африканских стран. В Руанде вот тоже Хуту решили, что во всем виноваты Тутси и пошли их резать. Дикари короче
+2
-4
Dimoncho (Kharkov)
24.02.2021 в 15:42
Менi iнадi здається, що такого роду публiкацiї якраз і є замовленням путінського рупору. Ціль очевидна - викликати негатив російськомовної частини населення до рідної країни. Так тримати, ua-football, - диви, і нові сепаратиські рухи на сході з'являться...(
Ответить
+1
-4
Алекс1955 (Донецк)
24.02.2021 в 15:41
Почитаю интернет, и вижу - самая украинизированная область в Украине - Донецкая. Подходишь к кассе - кассир обращается к тебе на украинском языке. И никаких: "Ну вот началось..."
Ответить
0
0
Алекс1955 (Донецк)
24.02.2021 в 15:42
Я не написал - в АТБ
Ответить
+2
0
sergio07 (Запоріжжя)
24.02.2021 в 15:41
Підтримую автора, але чи не треба адмінастрації сайту почати з себе. При вході на сайт під своїм ніком тебе автоматично пересилає на російськомовну сторінку. Не бажаєте виправити?
Ответить
+5
-2
Dr. House (Подолье)
24.02.2021 в 15:28
Згоден, стільки тут лишньохромосомного гною зібралося. Треба робити розтин.
Ответить
+8
-3


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...