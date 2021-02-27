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Герой футбольного дня. Андрей Тотовицкий

Премьер-лига
(1 голосов)

Первая в текущей УПЛ крупная победа Десны и личный рекорд Тотовицкого

Герой футбольного дня. Андрей Тотовицкий

Олександр Приходько

Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

К шестнадцатому туру УПЛ "Ингулец" подошел не с худшей обороной в УПЛ. Больше пропускают три команды, которые позади коллектива Лавриненко в турнирной таблице, а также "Днепр-1" и "Олимпик", которые выше. Зато "Десна" – одна из самых слабых команд лидирующей группы в плане результативности. Например, после пятнадцати сыгранных матчей у черниговцев было столько же забитых, сколько и у "Днепра-1", который лишь недавно ушел с последнего места.

Победа над "Ингульцом", бесспорно, читалась, но с крупным ли счетом? С разгромом ли? Команде Рябоконя нужны были какие-то изобретательные ходы и такой случился. На 34-й минуте Тотовицкий забил чудо-гол.

То, как Андрей принял и обработал мяч одним касанием после передачи из глубины, заслуживает аплодисментов. Можно усомниться в том, что все получилось по замыслу, а не по случайности. Однако ни одна из позиций этой дилеммы не может быть обоснована фактами, потому что объяснить может только сам исполнитель. А футболисты обычно не признаются в том, что их действия были случайно-спонтанными.

Так или иначе, факт остается фактом. Искусный гол Тотовицкого открыл перед "Десной" дверь к легкой и крупной победе. Между прочим, первой разгромной в этом чемпионате. Лично для автора гола это тоже знаковое событие. Он забил в шестой раз за чемпионат, установив личный сезонный рекорд результативности за все время выступлений в УПЛ.

Неудивительно, что у Тотовицкого после матча было хорошее настроение. "Десна" снова третья, но свой ход в этом туре не сделала "Заря".

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
27.02.2021 в 13:31
В Десне Тото нашел себя. Успехов и удачи!!!
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