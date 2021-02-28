  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Рух разорвал контракт с защитником
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Рух разорвал контракт с защитником

Премьер-лига
(1 голосов)

Игорь Бойчук покинул львовский клуб

Рух разорвал контракт с защитником

ФК Рух

Новина українською

"Рух" объявил о прощании с центральным защитником Игорем Бойчуком.

Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, поэтому 27-летний украинец приобрел статус свободного агента.

Бойчук защищал цвета "Руха" с августа 2020 года, сыграв два матча в УПЛ и один в Кубке Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Рух (Львов) Игорь Бойчук
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...