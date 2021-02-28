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Рух разорвал контракт с защитником
Игорь Бойчук покинул львовский клуб
ФК Рух
"Рух" объявил о прощании с центральным защитником Игорем Бойчуком.
Стороны решили прекратить сотрудничество по обоюдному согласию сторон, поэтому 27-летний украинец приобрел статус свободного агента.
Бойчук защищал цвета "Руха" с августа 2020 года, сыграв два матча в УПЛ и один в Кубке Украины.
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