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Ради сборной Украины матч Рух – Десна перенесли с 6 на 8 марта

Премьер-лига
(3 голосов)

Место проведения пока что неизвестно

Ради сборной Украины матч Рух – Десна перенесли с 6 на 8 марта

Новина українською

Матч 17 тура УПЛ "Рух" - "Десна", который должен был состояться 6 марта, перенесен на понедельник (8 марта). Начало встречи – в 14:00.

Соответствующее решение Дирекция УПЛ приняла в связи с подготовкой газона стадиона "Арена Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.

Информация о стадионе, на котором состоится игра, будет предоставлена ​​дополнительно.

Ранее сообщалось, что данный поединок на "Арене Львов" не состоится.

"Рух" делает все, чтобы поединок состоялся во Львове на стадионе университета физической культуры. Запасной вариант – стадион "Авангард" в Луцке.

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В статье: Украина Десна (Чернигов) Рух (Львов)
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