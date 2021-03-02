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Ради сборной Украины матч Рух – Десна перенесли с 6 на 8 марта
Место проведения пока что неизвестно
Матч 17 тура
Соответствующее решение Дирекция УПЛ приняла в связи с подготовкой газона стадиона "Арена Львов" к проведению международных матчей с участием национальной сборной Украины.
Информация о стадионе, на котором состоится игра, будет предоставлена дополнительно.
Ранее сообщалось, что
"Рух" делает все, чтобы поединок состоялся во Львове на стадионе университета физической культуры. Запасной вариант – стадион "Авангард" в Луцке.
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