Каштру: Сезон нестабилен, но Шахтер продолжает быть командой, которая играла в полуфинале ЛЕ

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру поделился мыслями после победы над донецким "Олимпиком" в матче 17-го тура УПЛ.

– Какие изменения произошли в команде после предыдущего матча? Что вы изменили?

– У нас всегда есть определенный план. В кубковом матче пришлось провести полную ротацию, и сегодня невозможно было бы играть с "Олимпиком", если бы и в среду были те же 11 футболистов в старте. Мы поменяли абсолютно всех – остался только Маркос Антонио. Алан Патрик был дисквалифицирован. Два состава демонстрируют разные динамики – совершенно разные стратегии на каждую игру. Если говорить о состоянии поля, оно не позволяет демонстрировать футбол "Шахтера". Несмотря на то, что мы не проводим тот сезон, который хотели бы, что сезон очень нестабильный для нас, мы продолжаем быть той командой, которая играла в полуфинале Лиги Европы. И мы продолжаем быть командой, которая в прошлом сезоне оторвалась от второго места на 23 очка, побив все рекорды. Также в этом сезоне мы прошли групповой этап Лиги чемпионов полностью заслуженно. Мы сейчас переживаем не наилучший момент, стараемся идти вперед, но отдаем себе отчет, что невозможно на таком поле играть лучше – как нам, так и другой команде, которая может здесь выступать. Это нереально! Как позволяют играть на таком поле? Но жизнь такова. На каждую игру мы приезжаем, чтобы побеждать. Так было и сегодня. Иногда нам также нужно немного удачи– возможно, это то, что произошло сегодня, и то, чего не произошло в других матчах.

– Какая информация есть по Степаненко?

– На этот вопрос ответит медицинский департамент. На данный момент игрок со мной не работает. И пока что медицинский департамент не дал какой-то точной даты, когда он ко мне вернется.