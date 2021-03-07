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Заря - Львов 4:0. Есть у мужиков традиция - побеждать

Премьер-лига
(4 голосов)

Седьмая виктория в УПЛ подряд

Заря - Львов 4:0. Есть у мужиков традиция - побеждать

Фото - ФК Заря

Георгий Грошев Автор UA-Футбол
Новина українською

Луганская "Заря" до начала воскресного матча победила шесть раз подряд в чемпионате. Наверное вам нужно немного времени, чтобы вдуматься в эту цифру. Мы много критиковали Виктора Скрипника за неудачный старт в начале сезона, за беззубость в еврокубках, за частые провалы в обороне. Все это было... Было и прошло. Как только "Заря" досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы, луганчан прорвало. Возможно, где-то помог легкий календарь в конце 2020-го, возможно, Виктор Анатольевич специально на это и делал ставку, но факт остается фактом - сейчас команда неудержима, и даже чемпион ничего с этим сделать не сумел.

Но хватит о "Заре". Хвалили мы команду Скрипника много. Ситуация во "Львове" куда интереснее. Руководство клуба решилось уволить Виталия Шумского после двух подряд поражений, сделав ставку на Анатолия Бессмертного. С дебютом 52-летнему наставнику не повезло, но хочешь оставаться в УПЛ, будь добр доказывай это в играх против лучших. В высшей лиге нет места жалости.

Заря - Львов 4:0. Есть у мужиков традиция - побеждать - изображение 1

Начал игру "Львов" интересно. Бессметрный понимал, что "Заря" заберет мяч, а центральные защитники будут подниматься достаточно высоко, оставляя пространство для контратак. Именно на это и была сделана ставка. Именно так и был создан первый опасный момент в матче. Уже на второй минуте Цыганикс и Абу Ханна проспали передачу на Шину, который ворвался в зону и опасно пробивал с острого угла - мимо. Спустя мгновение Джоель подарил мяч Довгому, который почти довел атаку до удара. Две ошибки от Абу Ханны, у которого, видно, мотивации хватает только на "Шахтер".

Гости продолжали прессинговать, но их борзость быстро закончилась на девятой минуте. Кочергин шикарным кроссом нашел Фаворова на правом фланге, тот головой скинул на Гладкого, которому понадобилось два касания в штрафной, чтобы открыть счет. Это раз. Прошло три минуты и привет обороне гостей передавал уже Аллахяр, получивший передачу от того же Александра. Это два. Голкипер "Львова" только-только перевел дух, как снова вынимал мяч из собственной сетки. После подачи углового один из игроков "сине-золотых" классно скинул на Гладкого, а тот оказался в одиночестве на ближней штанге. Это три. Если бы сегодняшний матч состоялся на боксерском ринге, тренер гостей просто бы кинул полотенце, чтобы быстрее закончить мучения своей команды.

Заря - Львов 4:0. Есть у мужиков традиция - побеждать - изображение 2

Но это футбол и играть здесь нужно на протяжении 90 минут. "Львов", понимая всю плачевность своего положения, решил сыграть открыто, зная, что терять им ничего, кроме еще пары пропущенных. В защиту гостей скажем, что моменты созданы были, но Тавареш и Грисьо били в первом тайме куда угодно, но не в створ. Им бы стоило брать пример с Аллахяра, который не успокоился и еще в первом тайме догнал Гладкого в их сегодняшнем противостоянии. На этот раз ассистентом выступил Хомченовский, которому удалось классно навесить с левого фланга. Иранец остался в одиночестве в штрафной и точно пробил головой. Что вы говорите, "Заря" купила Шахаба? Пусть ждет своей очереди. У Скрипника уже есть пара проверенных нападающих.

Перед началом второго тайма оставалось всего два вопроса. Продолжат ли луганчане добивать соперника и сможет ли "Львов" забить гол престижа? Виктор Скрипник частично дал свой ответ в перерыве, сняв с игры Гладкого и Аллахяра. Взамен вышел мотивированый Шахаб, которому пора бы догонять в гонке бомбардиров Цыганкова, а также Громов. Артем долгое время провел в лазарете и сегодня впервые вышел на матч УПЛ в 2021-м. Остался у "Зари" Кочергин, который мог забивать пятый - но его удар метров с 30-ти приняла на себя перекладина. Поздновато она пришла на подмогу Оресту Костику.

Заря - Львов 4:0. Есть у мужиков традиция - побеждать - изображение 3

В остальном, говорить о втором тайме особого смысла нет. Хозяева имели комфортное преимущество, а потому решили поберечь силенки - уже в следующем туре их ждет встреча с "Динамо". Гости из западной Украины старались забить хотя бы гол престижа, но даже сонную "Зарю" линия атаки удивить не смогла. Показательный момент - во второй половине Якимец шикарно прострелил с левого фланга, круглый через всю штрафную дошел до открытого Тавареша, но тот, имея время остановить мяч и присмотреться, просто махнул мимо него, в надежде побыстрее ударить. И на что рассчитывать Бессмертному с таким подбором игроков? Борьба за спасительное 13-е место будет непростой.

Фото - ФК "Заря"

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"
Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)
Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Дмитрий Козорезов (Одесская область)
Заря - ФК Львов 4:0
Голы: Александр Гладкий 9, Аллахяр 13, Александр Гладкий 16, Аллахяр 40
Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 46), Виталий Вернидуб (Ловро Цвек 63), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Денис Фаворов (Агрон Руфати 63), Владлен Юрченко, Аллахяр (Артём Громов 46), Андрейс Цыганикс (Владислав Емец 80)
ФК Львов: Орест Костик, Алексей Довгий, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Дмитрий Семенив 61), Иван Брикнер (Рафаэль Сабино 83), Алваро Тавареш (Донатас Казлаускас 83), Назарий Ныч (Юрий Захаркив 83), Александр Романчук, Владимир Якимец, Эрнест Антви (Фране Чирьяк 67), Максим Грисьо, Маруан Михоби
Предупреждения: Владислав Кочергин 78 - Маруан Михоби 34

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Комментарии (25)
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Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 19:51
Я открою вам секрет - фрикадельки съел Чирьяк!
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0
0
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Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 19:45
Хотя бы на долго их хватило
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0
0
sergei2020 (Черновцы)
07.03.2021 в 19:32
ЗОРЯ МОЛОДЦІ!!! А тепер динамо.Вдачі Вам МУЖИКИ!!!
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+2
0
FCZK-1922 (Кировоград)
07.03.2021 в 19:30
Заря заслуживает второе место, думаю лучше мужики пусть займут третье, так будет лучше для нашего футбола и рейтинга. Всё-таки кроты в ЛЧ большего добьются, а уровень нынешней Зари группа ЛЕ. Да и учитывая вчерашнее убийство Олимпика ни кто Зарю не пустит на второе.
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+2
0
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okolegko (Київ)
07.03.2021 в 19:13
Звичайно, це все виглядає дуже гарно. Сьома поспіль перемогоа, перспективи, але я не вірю, що Зоря займе 2-ге місце. Вчорашній поєдинок показав, що сподіватися нема на що...
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+4
-1
Oлeкcин (Н.)
07.03.2021 в 19:12
Львiвцi програли :)
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+1
0
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Drovko (Lviv)
07.03.2021 в 19:20
збірній Львівської обл. 1-2
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+1
-1
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Drovko (Lviv)
07.03.2021 в 19:11
Великий привіт пану Паньківу і всім іншим "ефективним" керівникам команди. Міняйте далі тренерів, емблему. Це якраз те, чого команді найбільше зараз потрібно. Слів немає. Одні матюки. Краще би ви не приходили і не ганьбили команду. Хай би вона краще грала в 2 лізі, щоб не бачити того всього.
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+4
0
Иванисеня (Ивано Франковск)
07.03.2021 в 19:09
Респект гравцям Зорі!Щоб мужики продовжили цю традицію і наступного туру!!!Якщо мужики...
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+1
-2
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Prideman (Lviv)
07.03.2021 в 19:06
Шкода колись самобутню команду.
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+4
0
LAZ E183 (Рига)
07.03.2021 в 19:08
З Шумським нині б те саме було на жаль. Не вміють забивати, і нема ради.
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+1
0
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Drovko (Lviv)
07.03.2021 в 19:29
та при чому тут Шумський і не вміють забивати? 15 хв...0-3...занавіс.
0
0
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uprise (Минск)
07.03.2021 в 19:05
И заметьте никто не отрабатывал падение и кувырок после каждого прикосновения, как в матче ранее
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+2
-6
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
07.03.2021 в 19:11
Пиши на рідній мові . Чи ти панаєхавший ?
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+3
-3
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Kolibri (Киевоград)
07.03.2021 в 19:46
Там спецподготовка падений на высшем уровне
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0
0
v_chanas@wp.pl (Warszawa)
07.03.2021 в 18:57
Накінець ФеКал почав бути подібний на себе. Дістав повну торбу і впевнено бореться за останнє місце і виліт в пердив, а далі і небуття... Бровку, гав-гав, який рахунок? Правда тренер "бомбезний" зато руцкаізічний, такий як ви всі....
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+4
-4
LAZ E183 (Рига)
07.03.2021 в 19:04
Цікавий пацієнт.
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+1
0
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Drovko (Lviv)
07.03.2021 в 19:19
Там нічого цікавого. Повна лоботомія. Медицина безсила.
+1
0
Golfik25 (Киев)
07.03.2021 в 19:05
Всю клубнику собрал в Польше?
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+2
-1
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Drovko (Lviv)
07.03.2021 в 19:18
Знаєш я не хотів тобі відповідати, бо в ти м'яко кажучи, неадекватний. Але все-таки цікаво, як таке можна взагалі написати, цитую " і... впевнено бореться за останнє місце і виліт в пердив"...Я думав команди внизу борються за збереження прописки. За виліт в пердив і за останнє місце боротися якраз непотрібно. Але ти хіба думаєш, що ти пишеш? Порада: сходи до лікаря, перевір голову..А щодо небуття...великий привіт Карпатам, які програли недавно в дербі збірній Львівської обл. 1:2. Ще 3-4 роки і про них у Львові ніхто навіть не згадає.
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+2
0
LAZ E183 (Рига)
07.03.2021 в 18:55
Ну що ж, я вітаю Зорю з перемогою. Чудова гра в захисті і воротар — гідна заміна Худжамову.
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+1
0
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uprise (Минск)
07.03.2021 в 19:03
Худжамову???
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+1
0
LAZ E183 (Рига)
07.03.2021 в 19:03
По якості гри думаю так. Рівень цього воротаря дуже високий. Я конкретно порівнюю двох воротарів.
0
-1
avatar
uprise (Минск)
07.03.2021 в 19:06
А какое отношение Худжамов имеет к Заре?
+3
0
LAZ E183 (Рига)
07.03.2021 в 18:55
Зоря реалізувала фактично все, що створила, а Львів, як і раніше, не вміє забивати. Причому, грали не сказати, що погано чи безпросвітно. З лінією захисту не вгадали взагалі... З прямими конкурентами за виживання, якщо гратимуть з таким натхненням, очки наберуть, а там подивимося.
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+3
-1


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