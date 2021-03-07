Заря - Львов 4:0. Есть у мужиков традиция - побеждать

Луганская "Заря" до начала воскресного матча победила шесть раз подряд в чемпионате. Наверное вам нужно немного времени, чтобы вдуматься в эту цифру. Мы много критиковали Виктора Скрипника за неудачный старт в начале сезона, за беззубость в еврокубках, за частые провалы в обороне. Все это было... Было и прошло. Как только "Заря" досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф Лиги Европы, луганчан прорвало. Возможно, где-то помог легкий календарь в конце 2020-го, возможно, Виктор Анатольевич специально на это и делал ставку, но факт остается фактом - сейчас команда неудержима, и даже чемпион ничего с этим сделать не сумел.

Но хватит о "Заре". Хвалили мы команду Скрипника много. Ситуация во "Львове" куда интереснее. Руководство клуба решилось уволить Виталия Шумского после двух подряд поражений, сделав ставку на Анатолия Бессмертного. С дебютом 52-летнему наставнику не повезло, но хочешь оставаться в УПЛ, будь добр доказывай это в играх против лучших. В высшей лиге нет места жалости.

Начал игру "Львов" интересно. Бессметрный понимал, что "Заря" заберет мяч, а центральные защитники будут подниматься достаточно высоко, оставляя пространство для контратак. Именно на это и была сделана ставка. Именно так и был создан первый опасный момент в матче. Уже на второй минуте Цыганикс и Абу Ханна проспали передачу на Шину, который ворвался в зону и опасно пробивал с острого угла - мимо. Спустя мгновение Джоель подарил мяч Довгому, который почти довел атаку до удара. Две ошибки от Абу Ханны, у которого, видно, мотивации хватает только на "Шахтер".

Гости продолжали прессинговать, но их борзость быстро закончилась на девятой минуте. Кочергин шикарным кроссом нашел Фаворова на правом фланге, тот головой скинул на Гладкого, которому понадобилось два касания в штрафной, чтобы открыть счет. Это раз. Прошло три минуты и привет обороне гостей передавал уже Аллахяр, получивший передачу от того же Александра. Это два. Голкипер "Львова" только-только перевел дух, как снова вынимал мяч из собственной сетки. После подачи углового один из игроков "сине-золотых" классно скинул на Гладкого, а тот оказался в одиночестве на ближней штанге. Это три. Если бы сегодняшний матч состоялся на боксерском ринге, тренер гостей просто бы кинул полотенце, чтобы быстрее закончить мучения своей команды.

Но это футбол и играть здесь нужно на протяжении 90 минут. "Львов", понимая всю плачевность своего положения, решил сыграть открыто, зная, что терять им ничего, кроме еще пары пропущенных. В защиту гостей скажем, что моменты созданы были, но Тавареш и Грисьо били в первом тайме куда угодно, но не в створ. Им бы стоило брать пример с Аллахяра, который не успокоился и еще в первом тайме догнал Гладкого в их сегодняшнем противостоянии. На этот раз ассистентом выступил Хомченовский, которому удалось классно навесить с левого фланга. Иранец остался в одиночестве в штрафной и точно пробил головой. Что вы говорите, "Заря" купила Шахаба? Пусть ждет своей очереди. У Скрипника уже есть пара проверенных нападающих.

Перед началом второго тайма оставалось всего два вопроса. Продолжат ли луганчане добивать соперника и сможет ли "Львов" забить гол престижа? Виктор Скрипник частично дал свой ответ в перерыве, сняв с игры Гладкого и Аллахяра. Взамен вышел мотивированый Шахаб, которому пора бы догонять в гонке бомбардиров Цыганкова, а также Громов. Артем долгое время провел в лазарете и сегодня впервые вышел на матч УПЛ в 2021-м. Остался у "Зари" Кочергин, который мог забивать пятый - но его удар метров с 30-ти приняла на себя перекладина. Поздновато она пришла на подмогу Оресту Костику.

В остальном, говорить о втором тайме особого смысла нет. Хозяева имели комфортное преимущество, а потому решили поберечь силенки - уже в следующем туре их ждет встреча с "Динамо". Гости из западной Украины старались забить хотя бы гол престижа, но даже сонную "Зарю" линия атаки удивить не смогла. Показательный момент - во второй половине Якимец шикарно прострелил с левого фланга, круглый через всю штрафную дошел до открытого Тавареша, но тот, имея время остановить мяч и присмотреться, просто махнул мимо него, в надежде побыстрее ударить. И на что рассчитывать Бессмертному с таким подбором игроков? Борьба за спасительное 13-е место будет непростой.

Фото - ФК "Заря"

Запорожье. Стадион "Славутич-Арена"

Главный арбитр: Игорь Пасхал (Херсон)

Ассистенты: Денис Романов (Днепр), Дмитрий Козорезов (Одесская область)

Заря - ФК Львов 4:0

Голы: Александр Гладкий 9, Аллахяр 13, Александр Гладкий 16, Аллахяр 40

Заря: Никола Василь, Владислав Кочергин, Дмитрий Хомченовский, Александр Гладкий (Шахаб Захеди 46), Виталий Вернидуб (Ловро Цвек 63), Джоель Абу Ханна, Дмитрий Иванисеня, Денис Фаворов (Агрон Руфати 63), Владлен Юрченко, Аллахяр (Артём Громов 46), Андрейс Цыганикс (Владислав Емец 80)

ФК Львов: Орест Костик, Алексей Довгий, Алвеш дос Сантос Рожерио Шина (Дмитрий Семенив 61), Иван Брикнер (Рафаэль Сабино 83), Алваро Тавареш (Донатас Казлаускас 83), Назарий Ныч (Юрий Захаркив 83), Александр Романчук, Владимир Якимец, Эрнест Антви (Фране Чирьяк 67), Максим Грисьо, Маруан Михоби

Предупреждения: Владислав Кочергин 78 - Маруан Михоби 34