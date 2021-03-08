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Дебют викинга: Сигурдссон впервые выйдет на поле в футболке Руха в официальном матче

Премьер-лига
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"Десна" уже ждет

Дебют викинга: Сигурдссон впервые выйдет на поле в футболке Руха в официальном матче

Фото - ФК Рух

Новина українською

Стали известные стартовые составы команд на матч "Рух" – "Десна". Арбитр поединка Виталий Романов даст свисток, сигнализирующий о начале поединке, уже в 14:00 по киевскому времени.

Дебют викинга: Сигурдссон впервые выйдет на поле в футболке Руха в официальном матче - изображение 1

Как видим, в основу команды хозяев попал 34-летний исландец Рагнар Сигурдссон. Он присоединился к "Руху" в январе. До этого защищал цвета "Гетеборга", "Фулхэма", "Копенгагена" и нескольких российских клубов.

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27 июня 2016 года Сигурдссон во время матча 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года забил гол в ворота сборной Англии. В итоге его сборная победила 2:1 и вышла в четвертьфинал соревнования, а Рагнар был признан лучшим игроком матча.

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В статье: Рагнар Сигурдссон Десна (Чернигов) Рух
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Источник:
УПЛ

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