Дебют викинга: Сигурдссон впервые выйдет на поле в футболке Руха в официальном матче

Стали известные стартовые составы команд на матч "Рух" – "Десна". Арбитр поединка Виталий Романов даст свисток, сигнализирующий о начале поединке, уже в 14:00 по киевскому времени.

Как видим, в основу команды хозяев попал 34-летний исландец Рагнар Сигурдссон. Он присоединился к "Руху" в январе. До этого защищал цвета "Гетеборга", "Фулхэма", "Копенгагена" и нескольких российских клубов.

27 июня 2016 года Сигурдссон во время матча 1/8 финала чемпионата Европы 2016 года забил гол в ворота сборной Англии. В итоге его сборная победила 2:1 и вышла в четвертьфинал соревнования, а Рагнар был признан лучшим игроком матча.