Гельзин: Судейский корпус должны возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин в интервью журналисту Олегу Ящуку рассказал о своей реакции на отмененный гол в ворота "Шахтера" (0:1) в 17-м туре УПЛ.

– Еще раз хочу извиниться перед всей футбольной общественностью, в том числе перед журналистами, экспертами, партнером и транслятором – каналом "Футбол", что позволил выплеснуть эмоциональную нецензурную лексику. Она не красит ни меня, ни украинский футбол.

Я не борюсь против УАФ в целом. Я не против "Шахтера" или за "Динамо", или наоборот. Я против системного, укоренившегося судейского беспредела, который с 2015 года насилует и уничтожает наш украинский футбол. Не знаю, что эти сеньоры придумают со мной 11 марта на КДК . Но точно знаю, что этот судейский безнаказанный и вседозволенный произвол нужно остановить. Точно знаю, что нужно срочно провести реформы, при которых судейский корпус будут возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор, назначаемый голосованием всех участников УПЛ.

Судьи должны быть открытыми к журналистам, экспертам, давать флеш-интервью. Должны назначаться по открытой системе, должны открыто и прозрачно получать баллы за свою работу. Должны быть независимы ни от одного из клубов, честны, профпригодны, но при этом финансово высокооплачиваемы.

Тогда наш украинский футбол только выиграет, будет чище, привлекательнее и гораздо сильнее. Призываю все клубы и всю футбольную общественность объединиться для создания такого органа на благо украинского футбола.

– Что вы будете делать, если вас дисквалифицируют? Например, до конца сезона.

– Буду чаще ездить в Барселону. Делать пробежки по их набережной.