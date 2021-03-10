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Гельзин: Судейский корпус должны возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор

Премьер-лига
(2 голосов)

Президент Олимпика продолжает выступать за реформы в украинском судейском корпусе

Гельзин: Судейский корпус должны возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор

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Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин в интервью журналисту Олегу Ящуку рассказал о своей реакции на отмененный гол в ворота "Шахтера" (0:1) в 17-м туре УПЛ.

– Еще раз хочу извиниться перед всей футбольной общественностью, в том числе перед журналистами, экспертами, партнером и транслятором – каналом "Футбол", что позволил выплеснуть эмоциональную нецензурную лексику. Она не красит ни меня, ни украинский футбол.

Я не борюсь против УАФ в целом. Я не против "Шахтера" или за "Динамо", или наоборот. Я против системного, укоренившегося судейского беспредела, который с 2015 года насилует и уничтожает наш украинский футбол. Не знаю, что эти сеньоры придумают со мной 11 марта на КДК. Но точно знаю, что этот судейский безнаказанный и вседозволенный произвол нужно остановить. Точно знаю, что нужно срочно провести реформы, при которых судейский корпус будут возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор, назначаемый голосованием всех участников УПЛ.

Судьи должны быть открытыми к журналистам, экспертам, давать флеш-интервью. Должны назначаться по открытой системе, должны открыто и прозрачно получать баллы за свою работу. Должны быть независимы ни от одного из клубов, честны, профпригодны, но при этом финансово высокооплачиваемы.

Тогда наш украинский футбол только выиграет, будет чище, привлекательнее и гораздо сильнее. Призываю все клубы и всю футбольную общественность объединиться для создания такого органа на благо украинского футбола.

– Что вы будете делать, если вас дисквалифицируют? Например, до конца сезона.

– Буду чаще ездить в Барселону. Делать пробежки по их набережной.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (3)
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ещё не специалист (Кривой Рог)
10.03.2021 в 19:05
Юве -Порту для сравнения качества смотрел на Футбол1 и на ВоляТВ. Качество картинки на Воле намного сильнее: трансляция чёткая, яркая, чистая, не появляются какие-то "туманы" . А сравнить комментаторов, то на Футболах полный пипец: запор мыслей, понос слов... P.s. Сегодня по Воле ПСЖ-Барса, завтра покажут и Динамо и Шахтер.
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0
0
prostors (Вольногорск)
10.03.2021 в 19:03
Все правильно сказал. Ошибки будут всегда, но когда на белое говорят черное это уже слишком.
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+2
-1
ещё не специалист (Кривой Рог)
10.03.2021 в 18:51
гастарбайтеры -- не в бровь, а в глаз !!! ему это припомнят при выборе наказания...
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+3
0


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