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Гельзин: Судейский корпус должны возглавлять не гастарбайтеры, а украинский куратор
Президент Олимпика продолжает выступать за реформы в украинском судейском корпусе
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Президент "
– Еще раз хочу извиниться перед всей футбольной общественностью, в том числе перед журналистами, экспертами, партнером и транслятором – каналом "Футбол", что позволил выплеснуть эмоциональную нецензурную лексику. Она не красит ни меня, ни украинский футбол.
Я не борюсь против УАФ в целом. Я не против "Шахтера" или за "Динамо", или наоборот. Я против системного, укоренившегося судейского беспредела, который с 2015 года насилует и уничтожает наш украинский футбол. Не знаю, что эти сеньоры
Судьи должны быть открытыми к журналистам, экспертам, давать флеш-интервью. Должны назначаться по открытой системе, должны открыто и прозрачно получать баллы за свою работу. Должны быть независимы ни от одного из клубов, честны, профпригодны, но при этом финансово высокооплачиваемы.
Тогда наш украинский футбол только выиграет, будет чище, привлекательнее и гораздо сильнее. Призываю все клубы и всю футбольную общественность объединиться для создания такого органа на благо украинского футбола.
– Что вы будете делать, если вас дисквалифицируют? Например, до конца сезона.
– Буду чаще ездить в Барселону. Делать пробежки по их набережной.
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