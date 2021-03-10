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Александрия назвала лучшего игрока команды в феврале

Премьер-лига
(1 голосов)

В голосовании болельщиков победил Артем Ситало

Александрия назвала лучшего игрока команды в феврале

fco.com.ua

Новина українською

"Александрия" подвела итоги голосования на звание лучшего игрока команды в феврале.

В голосовании болельщиков в соцсетях победил форвард команды Артем Ситало, который обошел Владислава Бабогло и Романа Вантуха.

Напомним, что в трех февральских матчах команды Ситало забил 1 гол.

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В статье: ФК Александрия Артем Ситало
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Источник:
ФК Александрия

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