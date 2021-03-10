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Александрия назвала лучшего игрока команды в феврале
В голосовании болельщиков победил Артем Ситало
fco.com.ua
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В голосовании болельщиков в соцсетях победил форвард команды Артем Ситало, который обошел Владислава Бабогло и Романа Вантуха.
Напомним, что в трех февральских матчах команды Ситало забил 1 гол.
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Источник:ФК Александрия
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