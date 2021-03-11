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Додо: Перед переходом в Шахтер жена начала искать в интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война

Премьер-лига
(1 голосов)

Бразилец рассказал историю своего перехода в Шахтер

Додо: Перед переходом в Шахтер жена начала искать в интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война

Новина українською

Защитник "Шахтера" Додо рассказал, как в 2018 году он переходил в донецкий клуб.

"Когда у меня все сложилось с "Шахтером", жена начала искать в Интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война.

Я немного испугался, но когда мы приехали, то увидели, что все было по-другому. Все очень безопасно, и то, что произошло, уже в прошлом.

Прошло пять или шесть лет с тех пор, как команда играла на "Донбасс Арене". Не думаю, что "Шахтер" вернется в Донецк по политическим причинам.

Когда я приехал, единственная проблема заключалась в том, что мы играли в Харькове и нам приходилось постоянно ездить туда.

Но сейчас клуб нашел способ играть на одном стадионе с "Динамо". Стало больше времени для отдыха, а логистика работает лучше", - сказал Додо.

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В статье: Шахтер (Донецк) Додо
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (11)
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Совоеб
11.03.2021 в 19:13
Очень смелый поступок. Все таки Шахтёр знают очень хорошо и высоко котируются в Бразилии, если игроки готовы даже несмотря на войну переходить к нам.
Ответить
+2
-9
Чернышев (Tegusi)
11.03.2021 в 19:38
К кому, к нам? Ты какой национальности? Котируются сейчас в Бразилии рыжие бомжи.
Ответить
0
-1
Бородок (Рівне)
11.03.2021 в 19:42
Він перейшов з Португалії
Ответить
0
0
Dardolis (Первомайск)
11.03.2021 в 19:03
Спасибо жителям Донбасса....
Ответить
+10
-3
Совоеб
11.03.2021 в 19:14
Тут скорее спасибо нужно сказать России и Турчиновым. Или жители Донбасса и Крым проспали тоже?
Ответить
+2
-11
Dardolis (Первомайск)
11.03.2021 в 19:25
Войны за Крым не было, поэтому все то, что она нашла было о событиях на Донбассе...Россия бы не зашла, если бы не инфузории поверили бы в сказки о счастливой жизни при России.
+8
-1
Olegyurchak (Хмельницький )
11.03.2021 в 19:25
Все это начиналось с Янека, Ахметова, и прочей уголовной шушеры Донбасса. Так что правильно написано.
+7
-2
sebekkiril (Dm.roslo)
11.03.2021 в 19:29
Турчинов врятував, те що можна було врятувати. А от такі, як олексин і Ко позасовували свої дупи в нори на даунбасі, бо їх так мамка акцапська вчила, прорили нори кротівняцькі і вилізли в столиці вже.
+8
0
Юра с Амура (Дніпро)
11.03.2021 в 18:51
Русский мир... Которого так не хватает большинству болельщиков Шахтёра. ☹️
Ответить
+9
-1
avatar
Віктор Бокасса (Betwmount)
11.03.2021 в 18:36
То він виходить що мазохіст?
Ответить
+4
-2
avatar
Kolibri (Киевоград)
11.03.2021 в 18:59
Перестань, он большой молодец, что не побоялся и поднял наш уровень своей игрой!
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+4
-8


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