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Додо: Перед переходом в Шахтер жена начала искать в интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война
Бразилец рассказал историю своего перехода в Шахтер
Защитник "
"Когда у меня все сложилось с "Шахтером", жена начала искать в Интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война.
Я немного испугался, но когда мы приехали, то увидели, что все было по-другому. Все очень безопасно, и то, что произошло, уже в прошлом.
Прошло пять или шесть лет с тех пор, как команда играла на "Донбасс Арене". Не думаю, что "Шахтер" вернется в Донецк по политическим причинам.
Когда я приехал, единственная проблема заключалась в том, что мы играли в Харькове и нам приходилось постоянно ездить туда.
Но сейчас клуб нашел способ играть на одном стадионе с "Динамо". Стало больше времени для отдыха, а логистика работает лучше", - сказал Додо.
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