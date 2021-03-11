Додо: Перед переходом в Шахтер жена начала искать в интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война

Защитник " Шахтера " Додо рассказал, как в 2018 году он переходил в донецкий клуб.

"Когда у меня все сложилось с "Шахтером", жена начала искать в Интернете, и первое, что было в заголовках – это бомбы и война.

Я немного испугался, но когда мы приехали, то увидели, что все было по-другому. Все очень безопасно, и то, что произошло, уже в прошлом.

Прошло пять или шесть лет с тех пор, как команда играла на "Донбасс Арене". Не думаю, что "Шахтер" вернется в Донецк по политическим причинам.

Когда я приехал, единственная проблема заключалась в том, что мы играли в Харькове и нам приходилось постоянно ездить туда.

Но сейчас клуб нашел способ играть на одном стадионе с "Динамо". Стало больше времени для отдыха, а логистика работает лучше", - сказал Додо.