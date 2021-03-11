Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Президент Десны: Если бы арбитры комментировали свои действия, то и эмоций было бы меньше
Мнение Владимира Левина о судействе в УПЛ
Президент "
"На отлично я бы оценил работу арбитров, если бы о них совсем не вспоминали – когда человек качественно выполняет свою работу, ее не критикуют. У нас же по итогам каждого тура говорят об арбитрах в негативном ключе.
Но заметьте – мы ни разу не поднимали вопрос судейства в прессе, наш главный тренер очень воспитанный и на эмоциях после игры не говорит об арбитрах, хотя поводов для этого более чем достаточно.
Пример – матч с "Зарей". Игрок соперника явно сыграл рукой, 100% пенальти, но арбитр проигнорировал момент. И таких примеров можно привести много. Поэтому, конечно, я считаю, что нашим арбитрам есть куда расти.
У нас в регламенте прописано, что после каждого матча игроки и главный тренер обязаны давать флеш-комментарий, а затем главный тренер еще должен пойти на послематчевую пресс-конференцию. Независимо от результата, настроения, других обстоятельств – он обязан.
И он идет и отвечает на вопросы. Чем арбитр лучше? Почему он не может ответить на вопросы после игры или хотя бы просто прокомментировать свои решения?
Ну сделайте хотя бы раз в месяц открытую встречу с арбитрами, пусть прокомментирую свою работу. Или мы живем в тоталитарном государстве, где одним можно, а другие обязаны? Если бы они комментировали свои действия, то и эмоций было бы меньше, и понимание больше", – сказал Левин.
Популярное сейчас
- Динамо – Вильярреал. АУДИО онлайн трансляция первого матча 1/8 финала Лиги Европы
- Динамо - Вильярреал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Европы
- Биатлон в Чехии. Где смотреть гонки девятого этапа Кубка мира?
- Денисов: Простой донецкий парень Алексей Белик послал Гельзина туда, куда он заслужил пойти
- Прекрасная жена хавбека Зари, который вернулся после разрыва крестов. ФОТО
- ФОТО. Лунин поделился в Instagram снимком новой роскошной машины
Новости по теме
- 17:38 Украинские Президент Десны после скандала с Олимпиком призывает украинское футбольное сообщество сесть за стол переговоров
- 19:51 Украинские Президент Десны: В матче с Динамо судье чаще надо было смотреть ВАР
- 11:59 Украинские Путинский след. Президент Десны стал на сторону телеканалов, которые связывают с Медведчуком