Президент Десны: Если бы арбитры комментировали свои действия, то и эмоций было бы меньше

Президент " Десны " Владимир Левин поделился мнением о ситуации с судейством в украинском футболе.

"На отлично я бы оценил работу арбитров, если бы о них совсем не вспоминали – когда человек качественно выполняет свою работу, ее не критикуют. У нас же по итогам каждого тура говорят об арбитрах в негативном ключе.

Но заметьте – мы ни разу не поднимали вопрос судейства в прессе, наш главный тренер очень воспитанный и на эмоциях после игры не говорит об арбитрах, хотя поводов для этого более чем достаточно.

Пример – матч с "Зарей". Игрок соперника явно сыграл рукой, 100% пенальти, но арбитр проигнорировал момент. И таких примеров можно привести много. Поэтому, конечно, я считаю, что нашим арбитрам есть куда расти.

У нас в регламенте прописано, что после каждого матча игроки и главный тренер обязаны давать флеш-комментарий, а затем главный тренер еще должен пойти на послематчевую пресс-конференцию. Независимо от результата, настроения, других обстоятельств – он обязан.

И он идет и отвечает на вопросы. Чем арбитр лучше? Почему он не может ответить на вопросы после игры или хотя бы просто прокомментировать свои решения?

Ну сделайте хотя бы раз в месяц открытую встречу с арбитрами, пусть прокомментирую свою работу. Или мы живем в тоталитарном государстве, где одним можно, а другие обязаны? Если бы они комментировали свои действия, то и эмоций было бы меньше, и понимание больше", – сказал Левин.