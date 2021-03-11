Гельзин: Будем просить УАФ, чтобы нам разрешили играть на стадионе Банникова

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, как отреагировал на решение КДК УАФ запретить донецкому клубу до конца сезона проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского .

– Мы от этого станем еще сильнее. Сейчас думаем, где будем проводить следующий домашний матч. Решение уже принято. Что мы можем сделать? Разговоры нам ничего не дадут, стадион не вернут даже на этот сезон.

Будем писать письмо в УАФ, чтобы нам разрешили играть на Банникова. "Шахтер" и "Ворскла" там играли. Попросим их. Они же знают из-за какой ситуации мы остались без личного стадиона. В Донецке у нас была своя арена и своя академия. Сегодня мы не можем там играть. УАФ об этом тоже знает.

Напакостить всегда легче, чем сохранить и сделать что-то для футбола.

– Но почему дисквалифицируют стадион, а не вас, например?

– Все методы для мести хороши. А что мы можем сделать? Еще раз скажу, что напакостить всегда легче, чем созидать.