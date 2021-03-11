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Гельзин: Будем просить УАФ, чтобы нам разрешили играть на стадионе Банникова

Премьер-лига
(3 голосов)

КДК забанил домашний стадион олимпийцев

Гельзин: Будем просить УАФ, чтобы нам разрешили играть на стадионе Банникова

Автор неизвестен

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин рассказал, как отреагировал на решение КДК УАФ запретить донецкому клубу до конца сезона проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Лобановского.

– Мы от этого станем еще сильнее. Сейчас думаем, где будем проводить следующий домашний матч. Решение уже принято. Что мы можем сделать? Разговоры нам ничего не дадут, стадион не вернут даже на этот сезон.

Будем писать письмо в УАФ, чтобы нам разрешили играть на Банникова. "Шахтер" и "Ворскла" там играли. Попросим их. Они же знают из-за какой ситуации мы остались без личного стадиона. В Донецке у нас была своя арена и своя академия. Сегодня мы не можем там играть. УАФ об этом тоже знает.

Напакостить всегда легче, чем сохранить и сделать что-то для футбола.

– Но почему дисквалифицируют стадион, а не вас, например?

– Все методы для мести хороши. А что мы можем сделать? Еще раз скажу, что напакостить всегда легче, чем созидать.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Трибуна

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Комментарии (7)
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donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:32
Закрывай проект, ты потерял уважение даже у дончан!!!
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+2
-4
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Динамо-машина (Киев)
12.03.2021 в 00:37
А кто такие дончане и за что Гельзин потерял уважение?
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+4
-1
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donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:59
Ну как минимум потенциальные болельщики клуба из Донецка. Потерял уважение за свое поведение!!!
0
0
Лекарь (село Дарница)
12.03.2021 в 00:42
У коллаборантов и сепаров? Кто это дончане, список фамилий "дончан" в студию.
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+2
-2
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 00:58
Я дончанин, не коллабарант и не сепаратист!!! И таких как я много, и если ты, дегенерат, не в курсе то очень много дончан сейчас на фронте защищают твою задницу!!!
0
0
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Сэло юзовка (Santa Cruz de Teneri)
12.03.2021 в 00:43
Та это очередной ржавый кусок г-на, такой же тупой, как колибри и хАнтер :)
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0
-2
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Динамо-машина (Киев)
12.03.2021 в 00:11
Железная выдержка у человека! Я бы снял команду с чемпионата назло всем этим пи.дара.сам. Они бы тогда такой имиджевый удар получили бы по УПЛ, что ах.уе.ли бы.
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+3
-1


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