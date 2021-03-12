Денисов: Аллегри в Шахтере? Я проверял эту информацию

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал слухи о переговорах " Шахтера " с итальянским тренером Массимилиано Аллегри.

"Правда, что Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"? Перепроверял я эту информацию, она не отвечает действительности. Переговоров с Аллегри нет и он, как кандидат на эту позицию не рассматривается.

На самом деле, сложно эту новость было бы и разгонять, но она достаточно хорошо разошлась, однако логики в этой новости мало. Мы понимаем, что Аллегри стоит в списке главных претендентов на то, чтобы возглавить клубы как в Италии, так и в Англии. Даже в теории представить, что вдруг итальянец предпочтет переезд в Украину, невозможно", - сказал Денисов.