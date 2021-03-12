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Денисов: Аллегри в Шахтере? Я проверял эту информацию
Кругом слухи
Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал слухи о переговорах "
"Правда, что Аллегри может стать главным тренером "Шахтера"? Перепроверял я эту информацию, она не отвечает действительности. Переговоров с Аллегри нет и он, как кандидат на эту позицию не рассматривается.
На самом деле, сложно эту новость было бы и разгонять, но она достаточно хорошо разошлась, однако логики в этой новости мало. Мы понимаем, что Аллегри стоит в списке главных претендентов на то, чтобы возглавить клубы как в Италии, так и в Англии. Даже в теории представить, что вдруг итальянец предпочтет переезд в Украину, невозможно", - сказал Денисов.
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