  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Денисов: Десять клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина выразить недоверие главе судейского комитета Лучи
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Денисов: Десять клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина выразить недоверие главе судейского комитета Лучи

Премьер-лига
(3 голосов)
Денисов: Десять клубов УПЛ не поддержали идею Гельзина выразить недоверие главе судейского комитета Лучи

Новина українською

Директор телеканалов "Футбол" Александр Денисов прокомментировал поведение президента "Олимпика" Владислава Гельзина после матча с "Шахтером" (0:1).

Напомним, что после матча со скандальным решением судьи отменить гол хозяев президент "Олимпика" Владислав Гельзин в прямом эфире ТК "Футбол" обматерил судей, главу судейского корпуса Лучано Лучи, досталось и экспертам каналов.

КДК по итогам инцидента наказал "Олимпик" баном домашнего стадиона до конца сезона, ну а Гельзин инициировал сборы клубов УПЛ касательно недоверия главе комитета арбитров Лучи

"Гельзин уже извиняется за свое поведение, он пытается каким-то образом спасти ситуацию. "Олимпик" уже наказан тем, что не сможет проводить матчи на стадионе "Динамо" имени Валерия Лобановского. "Олимпик" получил наказание за эмоции своего президента. Сам Гельзин до сих пор еще не наказан, еще собираются материалы, вопрос еще открытый и по Гельзину будут слушания через неделю. У меня предчувствие, что ничего хорошего Гельзину не светит.

Гельзин решил собирать все клубы, чтобы выразить недоверие Лучано Лучи. Скорее всего, это была эмоция, нежели логика и большинство клубов понимают, что прийти и покричать в адрес кого-то – это ни о чем.

Клубы не влияют и не назначают главу судейского корпуса, клубы не имеют права вмешиваться ни в какие дела судейского корпуса, это практика, которая четко входит в структуру ФИФА и УЕФА.

Пообщавшись с офисом УПЛ, я выяснил, что десять клубов вообще не поддержало внеочередные сборы участников Премьер-лиги для обсуждения судейства. То ли клубы были не согласны с позицией Гельзина, то ли понимали, что это бесполезно, но факт остается фактом, что никакого собрания по этому поводу не будет", - сказал Денисов.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Александр Денисов Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ТК Футбол

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (12)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
дедушка (Сумы)
12.03.2021 в 18:30
Сейчас чемпионат в разгаре и клубы всё понимают.а вот по окончанию .если Гельзин подымет вопрос .тогда поддержка обеспечена. А чего так это Дениску заволновало? Боться.что Великий шахтёр начнут судить по правилам и в этом чемпионате будет где то на месте 4.По ихней теории какой он чемпион,если Зарю ни разу не обыграли.
Ответить
+8
-1
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 18:27
На что рассчитывал Гельзин, устраивая этот цирк? То что все пойдут за аферистом - букмекером? ))) Чудак нерозабравшись кто кого назначает полез в залу*у, теперь по отхватит по полной... Сложно, когда мозгов нет...
Ответить
+3
-9
Sandra777 (Львів)
12.03.2021 в 18:35
Іди проспись чудо
Ответить
+3
-2
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
12.03.2021 в 18:54
Проспатися може тільки п'яний, цей не зможе, тут інша історія.
+2
-2
Андрей(Киев) (Киев)
12.03.2021 в 18:24
Клубы,которые своими взносами кормят всю эту," уафовскую кодлу "и судейский корпус,фактически ничего не могут сделать с этим судейским произволом.
Ответить
+5
-1
avatar
dmtroyan (Полтава)
12.03.2021 в 18:19
А що міг сказати Денісов, щоб КДК зарахував гол Олімпіка протів його дорогого Шахтаря. Звичайно на його думку судді виконали те, що повинні були зробити згідно з бажаннями Денісова і його шефів.
Ответить
+8
-1
avatar
Сумчанин (Сумы)
12.03.2021 в 18:15
Против журналиста Моралеса хозяин Десны Левин поддержку Гельзину обеспечил, а вот против федерации Ахметова "писнул" Гельзина поддержать. Дружок не настоящий оказался
Ответить
+4
-2
football_soccer (Украина)
12.03.2021 в 18:09
-- ""Гельзін вже вибачається за свою поведінку, він намагається якимось чином врятувати ситуацію." Олімпік "уже покараний тим, що не зможе проводити матчі на стадіоні" Динамо "імені Валерія Лобановського." Олімпік "отримав покарання за емоції свого президента. " --- То есть, что это получается? денисов официально и ОТКРЫТО заявляет, что тот момент с запретом играть на стадионе Динамо для Олимпика это показательная казнь за то, что КОЕ-КТО сильно обиделся на Гельзина???? и об этом донецкие открыто говорят.... я в шоке.
Ответить
+8
-1
Олeкcин (H.)
12.03.2021 в 19:35
А стадион имени Лобана - домашняя арена донецких - темя в шок не вводит? :)
Ответить
0
0
Litb@rski (Кёльн)
12.03.2021 в 18:00
Так на Динамо не поле плохое,а это наказание Олимпика всё-же оказалось....
Ответить
+6
-1
Pianist (Киев)
12.03.2021 в 17:45
Вот мы и определили этот самый пул Ахметова. :)
Ответить
+6
-1
avatar
donkrot (Донецк)
12.03.2021 в 18:31
Динамо в пуле Ахметова?)))) Прикольно...
Ответить
+4
-2


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...