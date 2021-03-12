Олимпик повторно обратился в УАФ с требованием рассмотреть судейство в матче с Шахтером

Донецкий " Олимпик " повторно обратился в КДК УАФ с требованием рассмотреть судейство в матче 17-го тура УПЛ с "Шахтером" (0:1), делая ударение на скандальный эпизод с незасчитанным голом "олипийцев" после углового.

После первого обращения клуб не получил ответа и решил направить в УАФ очередное письмо.