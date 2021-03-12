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Олимпик повторно обратился в УАФ с требованием рассмотреть судейство в матче с Шахтером
После первого письма клуб ответа так и не получил
фото - Олександр Приходько
Донецкий "
После первого обращения клуб не получил ответа и решил направить в УАФ очередное письмо.
"Еще 9 марта "Олимпик" обратился в КДК УАФ с заявлением о проведении органом футбольного правосудия официального расследования всех обстоятельств скандальной отмены забитого гола в ворота "Шахтера" в поединке 17-го тура.
Одновременно с этим, наш клуб опубликовал открытое обращение к чиновникам УАФ с просьбой опубликовать запись разговоров арбитра и видеоасисстенов ВАР, как это давно делается в ведущих футбольных странах.
Не получив никакой реакции от представителей Украинской ассоциации футбола и КДК, сегодня донецкий клуб направил повторное заявление в КДК с требованием начать проверку и разобраться во всех обстоятельствах судейства.
Украинский футбол – достояние всей страны и каждого, кто любит и переживает за свою любимую команду. Поэтому разбирательства в такого рода инцидентах должно быть максимально прозрачным.
Именно по этой причине "Олимпик" принял решение освещать все свои действия в медийном пространстве, чего мы ожидаем и от наших футбольных чиновников", - сказано в заявлении "Олимпика".
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