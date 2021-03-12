Разван Луческу: Протест фанатов Динамо означает, что отец был очень сильным соперником, когда был в Шахтере

Сын главного тренера " Динамо " Мирчи Луческу Разван высказался о работе отца в киевском клубе.

"Я не смотрел Лигу Европы, так как у меня были гости. Я только видел эпизоды матча "Динамо" - "Вильярреал".

Удивительно, что они сделали, потому что трудно пройти "Вильярреал" и сложно выиграть Лигу Европы.

В Лиге Европы в нынешнем сезоне очень сильные команды. "Манчестер Юнайтед" вернулся, "Милан", всегда сильные испанские команды. Только по стечению обстоятельств, по воле случая вы можете достичь вершины. Думаю, киевское "Динамо" на данный момент добилось максимума.

Очень важно для "Динамо" то, как обстоят дела в чемпионате, потому что впереди донецкий "Шахтер", команда, которая последние годы доминировала на внутренней арене, успешно играла в еврокубках. На этом и должно сосредоточиться "Динамо", а то, что произошло в Лиге Европы – красивая история.

В Украине, как и во всех странах, есть фанаты, которые находят возможность проявить себя в футболе и не принимают идею о том, что отец долгое время был главным соперником киевского "Динамо". Думаю, что он должен быть доволен, так как это означает, что он был очень сильным соперником, когда был в "Шахтере", и фанаты не могут ему этого простить.

Я думаю, что мой отец - болельщик "Динамо" номер 1. Он показал невероятные результаты для команды, которая переживала спад", - сказал Разван Луческу.