Селюк: Интерес к игрокам Динамо есть, но руководство клуба в период пандемии просит такие суммы

Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, есть ли у европейских команд интерес к футболистам " Динамо ".

"Безусловно, в "Динамо" играют талантливые игроки. Конечно, к игрокам присматриваются.

Хочу сказать, что период пандемии снял определенный интерес. Многие скауты любят приехать, посмотреть вживую. Сейчас с этим проблемы. Сейчас встречаю некоторых скаутов "Барселоны" и они ходят с опущенными головами, так как особо никого нельзя просмотреть. Трансферные интересы сейчас не на том уровне.

В "Динамо" есть молодые и хорошие футболисты. Тот же Цыганков. Просто если спросить у руководства "Динамо", сколько стоит тот или иной игрок, они в период пандемии попросят такую сумму, что не у всех найдутся такие средства.

В любом случае я считаю, что молодые футболисты "Динамо" показали, что могут бороться и играть на равных", - сказал Селюк.