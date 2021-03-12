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Селюк: Интерес к игрокам Динамо есть, но руководство клуба в период пандемии просит такие суммы
Продавать тоже нужно уметь
Футбольный агент Дмитрий Селюк рассказал, есть ли у европейских команд интерес к футболистам "
"Безусловно, в "Динамо" играют талантливые игроки. Конечно, к игрокам присматриваются.
Хочу сказать, что период пандемии снял определенный интерес. Многие скауты любят приехать, посмотреть вживую. Сейчас с этим проблемы. Сейчас встречаю некоторых скаутов "Барселоны" и они ходят с опущенными головами, так как особо никого нельзя просмотреть. Трансферные интересы сейчас не на том уровне.
В "Динамо" есть молодые и хорошие футболисты. Тот же Цыганков. Просто если спросить у руководства "Динамо", сколько стоит тот или иной игрок, они в период пандемии попросят такую сумму, что не у всех найдутся такие средства.
В любом случае я считаю, что молодые футболисты "Динамо" показали, что могут бороться и играть на равных", - сказал Селюк.
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