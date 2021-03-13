Шахтер - Десна: LIVE АУДИО трансляция матча УПЛ

Один из главных матчей тура УПЛ в аудио формате на канале Подкасты UA-Футбол! Жмите на звоночек, чтобы не пропустить начало стрима. Трансляция начнется 14 марта в 16:55. Комментаторы - Сергей Швец и Тарас Вархоляк.

Шахтер потерпел три поражения в четырех последних матчах. Команда Луиша Каштру вылетела из Кубка Украины, почти потеряла шансы на выход в четвертьфинал Лиги Европы, а также отстает от Динамо в УПЛ. В этой игре дончанам нельзя уступать, чтобы все еще быть в борьбе за золото. Десна проиграла лишь стартовую игру второго круга, но в трех следующих встречах набрала семь очков. К тому же, северяне выиграли два последних поединка с общим счетом 7:0. Смогут ли номинальные гости продолжить свою беспроигрышную серию?