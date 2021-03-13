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На 28-м году из жизни ушел воспитанник донецкого Шахтера
Багдасаров выступал за "Сталь" и "Колос"
ФК "Шахтер" / Автор неизвестен
Сегодня, 13-го марта умер бывший полузащитник Ростислав Багдасаров. Игрок ушел из жизни на 28-м году.
Причина смерти неизвестна, но Багдасаров закончил профессиональную карьеру футболиста в 2017-м году из-за проблем с сердцем.
На взрослом уровне Ростислав выступал за "Сталь" и "Колос". Свой последний сезон хавбек провел в клубе из Ковалевки, который тогда выступал в Первой лиге - в кампании 2016/17 Багдасаров отыграл 17 поединков.
«Шахтер» соболезнует. На 28-м году ушел из жизни воспитанник клуба Ростислав Багдасаров.— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) March 13, 2021
«Шахтер» выражает соболезнования родным и близким Ростислава. pic.twitter.com/5cbLsdPYOf
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