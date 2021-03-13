На 28-м году из жизни ушел воспитанник донецкого Шахтера

Сегодня, 13-го марта умер бывший полузащитник Ростислав Багдасаров. Игрок ушел из жизни на 28-м году.

Причина смерти неизвестна, но Багдасаров закончил профессиональную карьеру футболиста в 2017-м году из-за проблем с сердцем.

На взрослом уровне Ростислав выступал за "Сталь" и "Колос". Свой последний сезон хавбек провел в клубе из Ковалевки, который тогда выступал в Первой лиге - в кампании 2016/17 Багдасаров отыграл 17 поединков.