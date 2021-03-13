Мощно. ВИДЕО пушки Довбика в матче против Ворсклы

"Ворскла" принимает "Днепр-1" в рамках 18-го тура Украинской Премьер Лиги. На 40-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Артем Довбик, из-за пределов штрафной вколотив мяч в девятку ворот Ризныка.

Это уже пятый гол для форварда в УПЛ и девятый в целом в текущем сезоне.