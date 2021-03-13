Премьер-лига
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Мощно. ВИДЕО пушки Довбика в матче против Ворсклы
Сильный удар с 25-ти метров
"Ворскла" принимает "Днепр-1" в рамках 18-го тура Украинской Премьер Лиги. На 40-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Артем Довбик, из-за пределов штрафной вколотив мяч в девятку ворот Ризныка.
Это уже пятый гол для форварда в УПЛ и девятый в целом в текущем сезоне.
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Источник:Футбол1/2/3
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Комментарии (4)
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Rezerf (Чернігів)
13.03.2021 в 20:04
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shat (киев)
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simargl (Чернигов)
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команид (Киев)
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