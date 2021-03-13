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Мощно. ВИДЕО пушки Довбика в матче против Ворсклы

Премьер-лига
(5 голосов)

Сильный удар с 25-ти метров

Мощно. ВИДЕО пушки Довбика в матче против Ворсклы

Новина українською

"Ворскла" принимает "Днепр-1" в рамках 18-го тура Украинской Премьер Лиги. На 40-й минуте встречи счет открыл нападающий гостей Артем Довбик, из-за пределов штрафной вколотив мяч в девятку ворот Ризныка.

Это уже пятый гол для форварда в УПЛ и девятый в целом в текущем сезоне.

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В статье: Артем Довбик
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Источник:
Футбол1/2/3

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Комментарии (4)
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Rezerf (Чернігів)
13.03.2021 в 20:04
Гол Кухревича Колосу, тепер Довбик. Це окраса нашого футболуи￼
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shat (киев)
13.03.2021 в 19:39
Киевлян за ухо водить показывать , наши войдут в штрафную , развернутся задницей и пас назад , а чаще на фланг
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simargl (Чернигов)
13.03.2021 в 19:09
Лихо, смело, не без везения !! Но Молодец !!
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команид (Киев)
13.03.2021 в 19:06
Красивый гол
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