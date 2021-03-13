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Йовичевич: План на игру с Ворсклой вышел совершенным
Наставник днепрян подвел итоги победы над полтавчанами
СК "Днепр-1" / Автор неизвестен
Главный тренер "Днепра-1" Йовичевич прокомментировал
"В первую очередь, спасибо ребятам за игру и победу. Сегодня было необходимо показать бойцовские качества. На таком поле в весеннем футболе единоборства являются характеристикой матча. Нам надо было компенсировать агрессию "Ворсклы", которая играет в мощный силовой футбол. План на игру вышел совершенным. Должны были забивать еще раньше в первом тайме и после гола, а также в меньшинстве. Могли закрыть матч раньше.
Очень хорошо вышли ребята на замену. Мы изменили схему, опустив ниже Цурикова, чтобы он следил за Пердутой, который активно ходит в атаку. Не было другого выхода, как ставить 5-3-1 после удаления и искать свои шансы в контратаках.
Но в целом в первом тайме, делая акцент на агрессивном прессинге трех центральных защитников, заставляли их ошибаться в длинных передачах. Могли еще лучше проводить контратаки, которые имели. Думаю, мы заслужили победу, хотя в последние 20 минут преимущество имела "Ворскла". Это нормально, учитывая их численное преимущество. Бог нам подарил три очка за командные действия, которые являются основой всех успехов", - рассказал наставник днепрян.
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