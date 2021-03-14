Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о конфликте датского легионера "Динамо" Миккеля Дуэлунда и Мирчи Луческу.

"Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с "Динамо". С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад. Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично.

У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс. После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с "Минаем", сыграл хорошо, затем попал в запас на "Вильярреал" и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд – точно не хуже футболистов основы.

После этой игры Миккель готовился к "Заре" со всеми. За пять минут до отправки на матч с "Зарей", когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде.

Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с "Динамо", над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского "Динамо", – цитирует Печерного 1927.kiev.ua.