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Луческу бестактно обращается с Дуэлундом, нанося ему моральный урон, – Печерный

Премьер-лига
(7 голосов)

У румынского тренера конфликт с подопечным?

Луческу бестактно обращается с Дуэлундом, нанося ему моральный урон, – Печерный

fcdynamo.kiev.ua

Новина українською

Председатель Ассоциации футболистов Украины Олег Печерный рассказал о конфликте датского легионера "Динамо" Миккеля Дуэлунда и Мирчи Луческу.

"Миккель Дуэлунд обратился к нам по нескольким пунктам своего контракта с "Динамо". С этими вопросами я позвонил президенту киевского клуба Суркису Игорю Михайловичу. Это было неделю назад. Среди прочих – отношение тренера команды Мирчи Луческу к Миккелю – ему просто не дают играть в футбол, не дают шанса. По всем показателям, тестам, Дуэлунд – один из лучших в команде. Сборы показали, что выглядит очень прилично.

У нас с Игорем Михайловичем состоялся телефонный разговор, и он сказал, что все вопросы по контракту уладит, а Миккелю дадут шанс. После этого Дуэлунд вышел на 20 минут с "Минаем", сыграл хорошо, затем попал в запас на "Вильярреал" и при невзрачной игре команды все равно остался на лавочке, хотя мог усилить игру, добавить остроты и креатива, нестандартных решений. Дуэлунд – точно не хуже футболистов основы.

После этой игры Миккель готовился к "Заре" со всеми. За пять минут до отправки на матч с "Зарей", когда Дуэлунд был уже с сумкой в руках, ему сообщили, что он не отправляется на матч. Это крайне бестактное обращение. Луческу нанес моральный урон молодому игроку, который по показателям является одним из лучших в команде.

Требую у Мирчи Луческу извиниться перед Миккелем и объяснить свою позицию по отношению к нему, как к футболисту. У Миккеля действующий контракт с "Динамо", над ним не нужно издеваться. Это футболист, который выглядит достойно. Он готов играть, проявлять себя в команде, усиливать ее, а именно со стороны Мирчи Луческу есть какая-то личная неприязнь, чувствуется предвзятое отношение. Такого быть не должно, тем более в клубе уровня киевского "Динамо", – цитирует Печерного 1927.kiev.ua.

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В статье: Мирча Луческу Динамо (Киев) Миккель Дуэлунд
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Источник:
1927.kiev.ua

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Комментарии (17)
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Veminal (Киев)
14.03.2021 в 14:57
Луческу не прав пусть даст сыграть датчанину хотя бы тайм - в Динамо слишком много деревянных - ну не может он быть хуже всех
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+1
0
max_lugansk (Луганск)
14.03.2021 в 14:49
Это тебе не Европа :) Бьёт значит любит :)))
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0
0
Tom Valentine (Bolintci)
14.03.2021 в 14:41
Когда уже вы, ущербные, поймете, что главный на поле - тренер, отвечает за результат - тренер. Тренер не видит игрока в команде - игрок сидит в дубле или вообще дома. С какого перепугу главный тренер ДОЛЖЕН ставить на игру того или иного игрока, если он ему не нужен? До сих пор в стране работают не профессионалы, а люди, которых "продвинули". Так и живем.
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0
-2
Prach13 (Дрогобич)
14.03.2021 в 14:47
Ущербного в дзеркалі побачеш,я розумію що твоя ментальність не дозволяє тобі зрозуміти що то таке людська гідність,як що луческу футболіст не підходить то хай так і скаже! не робить з себе боса.Потрібно бути людиною а не скотом.
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+1
0
Лектор (Черкассы)
14.03.2021 в 14:31
Стандартная ситуация в любом клубе, если что...Жаль бесцельно потраченных денег на трансфер, и испорченный имидж среди датских футболистов о Динамо... Это да, есть минус
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+1
-2
Prach13 (Дрогобич)
14.03.2021 в 14:49
Потрібно думати про імідж Линамо а не датських футболістів,доречі Дулунд далеко не слабкий футболіст,а футбольні серця в Динамо і Месі з Рональдо забракували б.Скільки сильних футболістів в Динамо не заграли!це не випадковість а дивний підхід керівництва.
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0
0
Pianist (Киев)
14.03.2021 в 13:49
Бред какой-то.
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+2
-1
prostors (Вольногорск)
14.03.2021 в 13:37
Вам что, о Шахтере писать нечего. Почему 11 игроков отправили в Мариуполь- ПОЗОР. Почему играют только бразильцы а украинцы греют лавку- ТРЕБУЕМ.
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+3
-4
FC Energy (Новая Каховка)
14.03.2021 в 13:46
А о чем писать? И причем здесь шахтёр?
Ответить
+3
-1
Леонід Скачков (Рівне)
14.03.2021 в 13:27
Мене також це дуже дивує!Сидорчуку,а особливо Шепєлєву (незрозуміло,що це чмо взагалі робить в Динамо),до Дуелунда,як до неба рачки!
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+6
-1
Prach13 (Дрогобич)
14.03.2021 в 14:51
Не рівняй Сидорчука в нього зовсім інша позиція на полі.
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0
0
Fritz (Кузнецовск)
14.03.2021 в 13:23
А румин- футбольний расист! Заборонено не випускати футболіста ... Зоря, Шахтар і Десна повинні безперешкодно дозволити бідоласі забити! Він же страждає.... Poleno lives matter....
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+2
-2
vlotko (Броди)
14.03.2021 в 13:15
В кожного тренера є свої " изгои ".
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+4
0
мы за динамо (киев)
14.03.2021 в 12:55
у васі кобіна так пройшла вся карьєра на кротофермі.
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+6
-5
prostors (Вольногорск)
14.03.2021 в 13:32
Да, Великий Вася Кобин. Такой игрок был.
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+2
-1
zamiso (Запорожье)
14.03.2021 в 12:48
Жаловаться игроку на тренера бесполезно. Это еще более усугубляет конфликт. и он никогда не решится в пользу игрока. Нет, значит нужно уходить.
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+9
0
Prach13 (Дрогобич)
14.03.2021 в 14:53
А від коли мовчання дозволяло хоча б комусь добитися результата?
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0
0


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