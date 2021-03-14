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По-бразильски и с VAR. Шахтер - Десна 4:0. Видео голов и обзор матча
Очень уверенная победа "горняков"
Олександр Приходько
В рамках 18-го тура УПЛ встречались "Шахтер" и "Десна" на НСК "Олимпийский". Хозяева открыли счет в первом тайме, реализовав пенальти. Отметим, что одиннадцатиметровый Игорь Пасхал назначил после просмотра видеоповтора. А под занавес встречи подопечные Луиша Каштру выдали ударную шестиминутку в которой трижды огорчили Евгения Паста, да и миллионов антиболельщиков "Шахтера". Один из этих голов вышел ну очень бразильским.
"Шахтер" - "Десна" 4:0 (1:0)
Голы: Тете 34 пен., 80, Соломон 74, 77
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