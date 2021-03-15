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Бартулович: К Минаю ехали только за победой, без трёх очков не собирались уезжать
Ингулец впервые в истории победил на выезде в УПЛ
Фото: ФК Ингулец/Автор - неизвестен
Полузащитник "
"Хотел бы этот гол и победу посвятить жене и дочке. Очень рад, что мы выиграли такую важную игру. Ехали сюда только за победой, потому что понимали ситуацию в турнирной таблице. Без трёх очков не собирались уезжать.
Каждого соперника изучаем. Подготовились к этой игре. Забили гол и могли решать все вопросы в первом тайме - были хорошие моменты. Второй тайм может не получился таким ярким в нашем исполнении, но играли уже по счету и довели игру до победы", - сказал Бартулович.
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