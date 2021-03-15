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Гельзин: Костюченко обзванивал клубы – не поддерживать нас в сборах по вопросам судейства

Премьер-лига
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Гельзин: Костюченко обзванивал клубы – не поддерживать нас в сборах по вопросам судейства

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Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин высказался о работе украинского судейского корпуса, а также о возможном влиянии на него вице-президента УАФ Вадима Костюченко

– Игорь Суркис недавно говорил, что судьями руководит не Лучи, а Костюченко. Вы согласны с ним?

– У меня таких данных нет. Если Игорь Михайлович такое говорит, то у него есть основания.

Я знаю только одно, что Костюченко обзванивал клубы – не поддерживать нас в сборах, которые я предлагал провести по поводу вопросов судейства в Украине.

Мы слышим это, но я не хочу давать больше информации, потому что мы доготавливаем вишенку на торте, и будет пресс-конференция, где будет максимально информации такой, что может дойти до международного скандала.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин Вадим Костюченко УАФ
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Источник:
Бомбардир

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