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Соломон: После 0:3 с Ромой будет очень сложно, но мы постараемся что-то изменить

Премьер-лига
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Горняки забили четыре Десне

Соломон: После 0:3 с Ромой будет очень сложно, но мы постараемся что-то изменить

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в интервью каналу "Футбол " прокомментировал победу над "Десной" (4:0) и забитые мячи.

– Мы довольны. Матч был сложным. "Десна" – очень хорошая команда, организованная, сильная в защите, при стандартных положениях. Я счастлив, что мы выполнили свою работу: забили четыре гола и победили! Вот что имеет значение, и нам нужно продолжать так же дальше. Первый гол немного открыл игру, затем стало легче. Вторая результативная комбинация была великолепной, в бразильском стиле: хочу посмотреть ее еще раз. Прекрасный момент для нашей команды!

– Поменяли ли вы что-то в игре в перерыве?

– Нет. Мы знали, что "Десна" при 0:1 будет прессинговать нас, и подготовились. После длинной передачи провели атаку и забили второй мяч. Это то, о чем говорили между таймами.

– Четырех голов с "Ромой" было бы достаточно…

– Достаточно… После 0:3 с "Ромой" будет очень и очень сложно, но мы подойдем к поединку со всей своей мощью, на сто процентов, и постараемся что-то изменить.

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В статье: Десна (Чернигов) Шахтер (Донецк) Манор Соломон
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Источник:
ФК Шахтер

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