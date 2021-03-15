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Соломон: После 0:3 с Ромой будет очень сложно, но мы постараемся что-то изменить
Горняки забили четыре Десне
Полузащитник "Шахтера" Манор Соломон в интервью каналу "Футбол " прокомментировал
– Мы довольны. Матч был сложным. "Десна" – очень хорошая команда, организованная, сильная в защите, при стандартных положениях. Я счастлив, что мы выполнили свою работу: забили четыре гола и победили! Вот что имеет значение, и нам нужно продолжать так же дальше. Первый гол немного открыл игру, затем стало легче. Вторая результативная комбинация была великолепной, в бразильском стиле: хочу посмотреть ее еще раз. Прекрасный момент для нашей команды!
– Поменяли ли вы что-то в игре в перерыве?
– Нет. Мы знали, что "Десна" при 0:1 будет прессинговать нас, и подготовились. После длинной передачи провели атаку и забили второй мяч. Это то, о чем говорили между таймами.
– Четырех голов с "Ромой" было бы достаточно…
– Достаточно… После 0:3 с "Ромой" будет очень и очень сложно, но мы подойдем к поединку со всей своей мощью, на сто процентов, и постараемся что-то изменить.
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