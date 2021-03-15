Гельзин назвал годовой бюджет Олимпика

Президент " Олимпика " Владислав Гельзин назвал среднегодовой бюджет клуба.

"Бюджет клуба доходит в год до 2,5 миллиона долларов. Это средний показатель. Не самый маленький, но и не самый большой", - сказал Гельзин.

Напомним, что на данный момент "Олимпик" расположился на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в совем активе 17 очков.