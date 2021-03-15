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Гельзин назвал годовой бюджет Олимпика
Интересная цифра
1927
Президент "
"Бюджет клуба доходит в год до 2,5 миллиона долларов.
Это средний показатель. Не самый маленький, но и не самый большой", - сказал Гельзин.
Напомним, что на данный момент "Олимпик" расположился на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в совем активе 17 очков.
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Источник:Бомбардир
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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
15.03.2021 в 22:25
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