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Гельзин назвал годовой бюджет Олимпика

Премьер-лига
(1 голосов)

Интересная цифра

Гельзин назвал годовой бюджет Олимпика

1927

Новина українською

Президент "Олимпика" Владислав Гельзин назвал среднегодовой бюджет клуба.

"Бюджет клуба доходит в год до 2,5 миллиона долларов.

Это средний показатель. Не самый маленький, но и не самый большой", - сказал Гельзин.

Напомним, что на данный момент "Олимпик" расположился на 10-м месте в турнирной таблице УПЛ, имея в совем активе 17 очков.

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В статье: Олимпик (Донецк) Владислав Гельзин
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Источник:
Бомбардир

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Комментарии (1)
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kotіgorok (Чернiгiв)
15.03.2021 в 22:25
10% вiд УГДК. А смердить на всi 146%!
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