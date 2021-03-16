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Форвард Зари получил вызов в сборную Ирана
Аллахьяр примет участие в тренировочном процессе с 21 по 30 марта
Фото: ФК Заря
Нападающий "Зари" Аллахьяр Сайядманеш получил вызов в Национальную сборную Ирана.
19-летний футболист примет участие в тренировочном процессе сборной с 21 по 30 марта.
Кроме того, запланировано проведение двух матчей. 25 марта главная команда страны проведёт спарринг со своим резервным составом, а 30 марта в Тегеране встретится с командой Сирии.
Добавим, что 21-го марта у "Зари" запланирован поединок 19-го тура с коваливским "Колосом". Из сообщения пресс-службы луганского клуба неясно, сыграет ли в этом поединке Аллахьяр, или уже отправится на родину.
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