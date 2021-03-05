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УПЛ назвала лучших тренера и игрока февраля
Обе награды достались представителям Заря
http://upl.ua
УПЛ подвела итоги голосования на звание лучшего игрока и тренера февраля.
По результатам голосования победили представители "
В голосовании болельщиков за топ-футболиста победу одержал форвард луганчан Аллахяр Сайадманеш, который набрал 36% голосов. Второе место досталось динамовцу Виктору Цыганкову (16%), а третье - Андрею Тотовицкому из "Десны" (15%).
В голосовании за топ-наставника победил наставник "Зари" Виктор Скрипник, который набрал 68% голосов. В борьбе за награду Скрипник уверенно опередил Александра Рябоконя из "Десны" (15%), Виталия Шумского из "Львова" (9%) и Игора Йовичевича из "Днепра-1" (8%).
Напомним, что в феврале "Заря" одержала в УПЛ три победы - над "Десной" (2:1), "Мариуполем" (1:0) и "Шахтером" (1:0). Ну а Сайяд в этих матчах отдал три голевые передачи.
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