Герой футбольного дня. Анатолий Нуриев

Для украинского чемпионата это нетипичная ситуация. Мы привыкли, что бомбардирами здесь выступают представители грандов или второй волны. В последние годы случались прорывы среди футболистов, представляющих середняков: Бруно Дуарте со "Львова", Марьян Швед из "Карпат", Влад Супряга из "Днепра-1". Но чтобы в топ-5 бомбардиров лиги был представитель откровенного аутсайдера...

"Минаю" эта ситуация играет на руку в плане престижа. Именно поэтому Анатолий Нуриев бьет все пенальти, не давая шансов Артему Милевскому отличиться впервые после возвращения в УПЛ. С двенадцати голов, забитых закарпатской командой в чемпионате, восемь принадлежат Нуриеву. Пять из них – с пенальти.

Василий Кобин говорил, что Нуриев перерос его команду и может претендовать на место в основе более статусного коллектива. В этих словах есть логика, но также не лишено смысла предположение, что без голов с пенальти Анатолий не был бы такой заметной фигурой в украинском футболе. Сразу приходит на ум гостевой поединок с "Колосом", когда Нуриев забил с пенальти, но не реализовал шикарный шанс из игры, не попав по почти пустым воротам с близкого расстояния. "Колос" тогда впервые (и во второй раз) пропустил на домашнем стадионе, "Минай" впервые на элитном уровне забил больше одного гола в гостевом поединке (2:2), а у Нуриева была идеальна возможность стать первым в истории "Миная" автором дубля в УПЛ. В конце концов, последнее все же случилось, но позже. И дважды "Олимпику" Нуриев забил как раз с одиннадцатиметровых.

Теперь Анатолий получил вызов в сборную Азербайджана, за которую может играть благодаря отцовской линии. И это еще одно достижение "Миная" в плоскости престижа. Теперь к именитым Милевского, Шиндеру и Кожанову можно добавлять игрока национальной сборной. Не последней в европейском футболе.

Но поможет ли это "Минаю" не вылететь? Милевский не дает динамики, Кожанов и Шиндер не забивают, а на одних только пенальти Анатолия Нуриева далеко не уедешь. Опустившись в Первую лигу, вернуться на самый высокий уровень будет чрезвычайно сложно. И тогда все эти заигрывания с публикой с приглашением именитых ветеранов будут неуместными.