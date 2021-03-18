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Сергей Ребров посетил тренировку Олимпика

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Сергей Ребров посетил тренировку Олимпика

olimpik.com.ua

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Донецкий "Олимпик" продолжает готовится к матчу 19-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы".

Перед сегодняшней тренировкой в гости к "олимпийцам" заглянул наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Сергей Станиславович выразил поддержку донецким футболистам и отдельно своему бывшему одноклубнику и товарищу Юрию Николаевичу Калитвинцеву, с которым они в 90-х вместе блистали в "Динамо".

Также наставник чемпионов Венгрии отметил, что внимательно следит за выступлениями "Олимпика" в чемпионате и пожелал успехов в ближайших матчах.

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В статье: Сергей Ребров Олимпик (Донецк) Ференцварош (Будапешт)
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Источник:
ФК Олимпик

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