Сергей Ребров посетил тренировку Олимпика

Донецкий " Олимпик " продолжает готовится к матчу 19-го тура УПЛ против полтавской "Ворсклы".

Перед сегодняшней тренировкой в гости к "олимпийцам" заглянул наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров.

Сергей Станиславович выразил поддержку донецким футболистам и отдельно своему бывшему одноклубнику и товарищу Юрию Николаевичу Калитвинцеву, с которым они в 90-х вместе блистали в "Динамо".

Также наставник чемпионов Венгрии отметил, что внимательно следит за выступлениями "Олимпика" в чемпионате и пожелал успехов в ближайших матчах.