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Сергей Ребров посетил тренировку Олимпика
Проведал старого друга
olimpik.com.ua
Донецкий "
Перед сегодняшней тренировкой в гости к "олимпийцам" заглянул наставник "Ференцвароша" Сергей Ребров.
Сергей Станиславович выразил поддержку донецким футболистам и отдельно своему бывшему одноклубнику и товарищу Юрию Николаевичу Калитвинцеву, с которым они в 90-х вместе блистали в "Динамо".
Также наставник чемпионов Венгрии отметил, что внимательно следит за выступлениями "Олимпика" в чемпионате и пожелал успехов в ближайших матчах.
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