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Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги
Второе признание в сезоне для перспективного рефери
Фото - ФК Колос / Автор - невідомий
UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.
18-й тур, благо, прошел без скандалов, но и тех, кто отсудил примерно, было не так уж и много. По итогам голосования лучшим стал Александр Шандор. Он работал на матче "Мариуполь" - "Колос" (1:4), показал игрокам обеих команд пять желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.
Для Александра Шандора это второе подобное признание в сезоне. Ранее лучшими в туре становились Константин Труханов (1-й тур), Евгений Арановский (2-й и 11-й туры), Дмитрий Бондаренко (3-й тур), Анатолий Абдула (4-й тур), Екатерина Монзуль (5-й и 16-й туры), Сергей Бойко (6-й тур), Александр Шандор (7-й тур), Ярослав Козык (8-й тур), Денис Шурман (9-й тур), Игорь Пасхал (10-й и 14-й туры), Виктор Копиевский (12-й тур), Алексей Деревинский (13-й тур), Дмитрий Кривушкин (15-й тур) и Александр Дердо (17-й тур).
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