Определен лучший арбитр 18-го тура Favbet Лиги

UA-Футбол вместе с судейскими экспертами, экс-арбитрами ФИФА Мирославом Ступаром и Сергеем Шебеком, определяет лучшего арбитра каждого тура Favbet Лиги чемпионата Украины. Также в голосовании участвует журналист сайта Игорь Семйон.

18-й тур, благо, прошел без скандалов, но и тех, кто отсудил примерно, было не так уж и много. По итогам голосования лучшим стал Александр Шандор. Он работал на матче "Мариуполь" - "Колос" (1:4), показал игрокам обеих команд пять желтых карточек, никого не удалил, пенальти не назначал.