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Максимов: Тренировались играть в короткий пас, надоел футбол, как в Англии 70-х годов
Наставник полтавчан подвел итоги победы над подопечными Калитвинцева
ФК "Ворскла" / Автор неизвестен
Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал
"Юрий Николаевич - мой хороший друг. Рад, что принял команду. Ему нужно время, чтобы наладить игру. Желаю ему, чтобы поменьше нервничал.
Целую неделю тренировались играть в короткий пас, потому что уже надоел футбол, как в Англии 70-х годов. Выпустили других игроков, вышли с четырьмя защитниками. Сегодня получилось
Инициатива была от меня, потому что после проигрыша Днепру-1 нужно было принимать решение. Игра первым номером не дается, потому что пропускаем с контратак. Пока будем играть так. Не будет получаться, значит, будем играть по-другому. После сборных у нас игра с Шахтером. Есть время подготовиться", - сказал Максимов.
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