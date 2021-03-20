Максимов: Тренировались играть в короткий пас, надоел футбол, как в Англии 70-х годов

Главный тренер полтавской "Ворсклы" Юрий Максимов прокомментировал победу своей команды над донецким "Олимпиком" в матче 19-го тура УПЛ.

"Юрий Николаевич - мой хороший друг. Рад, что принял команду. Ему нужно время, чтобы наладить игру. Желаю ему, чтобы поменьше нервничал.

Целую неделю тренировались играть в короткий пас, потому что уже надоел футбол, как в Англии 70-х годов. Выпустили других игроков, вышли с четырьмя защитниками. Сегодня получилось

Инициатива была от меня, потому что после проигрыша Днепру-1 нужно было принимать решение. Игра первым номером не дается, потому что пропускаем с контратак. Пока будем играть так. Не будет получаться, значит, будем играть по-другому. После сборных у нас игра с Шахтером. Есть время подготовиться", - сказал Максимов.