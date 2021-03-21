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Мандзюк: Селезнев нарушил режим - это не впервые

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Продолжение непонятной саги

Мандзюк: Селезнев нарушил режим - это не впервые

footballpersons.ad.ua/Автор невідомий

Новина українською

Бывший одноклубник Евгения Селезнева по "Днепру" Виталий Мандзюк прокомментировал ситуацию с нападающим и "Колосом":

"Трудно об этом говорить, потому есть такой момент, когда нельзя разглашать, когда все должно остаться в семье. Женя - парень такой... Все мы знаем, как он может отдыхать. Видимо, Женя сорвался, как мне показалось.

Здесь эти разбирательства - был он в состоянии алкогольного опьянения, не был... Там руководство все решает. Был момент, что Женя нарушил режим - это не впервые.

Женя раньше делал серьезные результаты - наверное, многие тренеры как-то закрывали глаза. Ему сейчас не 30 лет. Здесь все связано с командной дисциплиной. Несомненно, Женя помогал команде, но и появилась шаткая ситуация в дисциплине", - сказал бывший защитник.

Отметим, что Мандзюк и Селезнев были одноклубниками в "Днепре" в 2010/2011 гг. и 2012-2014 гг. Вместе они также выступали в Национальной сборной Украины.

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В статье: Евгений Селезнев Виталий Мандзюк Колос (Ковалевка)
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