Мандзюк: Селезнев нарушил режим - это не впервые

Бывший одноклубник Евгения Селезнева по "Днепру" Виталий Мандзюк прокомментировал ситуацию с нападающим и "Колосом":

"Трудно об этом говорить, потому есть такой момент, когда нельзя разглашать, когда все должно остаться в семье. Женя - парень такой... Все мы знаем, как он может отдыхать. Видимо, Женя сорвался, как мне показалось.

Здесь эти разбирательства - был он в состоянии алкогольного опьянения, не был... Там руководство все решает. Был момент, что Женя нарушил режим - это не впервые.

Женя раньше делал серьезные результаты - наверное, многие тренеры как-то закрывали глаза. Ему сейчас не 30 лет. Здесь все связано с командной дисциплиной. Несомненно, Женя помогал команде, но и появилась шаткая ситуация в дисциплине", - сказал бывший защитник.