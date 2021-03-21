Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мандзюк: Селезнев нарушил режим - это не впервые
Продолжение непонятной саги
footballpersons.ad.ua/Автор невідомий
Бывший одноклубник Евгения Селезнева по "Днепру" Виталий Мандзюк прокомментировал ситуацию с нападающим и "Колосом":
"Трудно об этом говорить, потому есть такой момент, когда нельзя разглашать, когда все должно остаться в семье. Женя - парень такой... Все мы знаем, как он может отдыхать. Видимо, Женя сорвался, как мне показалось.
Здесь эти разбирательства - был он в состоянии алкогольного опьянения, не был... Там руководство все решает. Был момент, что Женя нарушил режим - это не впервые.
Женя раньше делал серьезные результаты - наверное, многие тренеры как-то закрывали глаза. Ему сейчас не 30 лет. Здесь все связано с командной дисциплиной. Несомненно, Женя помогал команде, но и появилась шаткая ситуация в дисциплине", - сказал бывший защитник.
Отметим, что Мандзюк и Селезнев были одноклубниками в "Днепре" в 2010/2011 гг. и 2012-2014 гг. Вместе они также выступали в Национальной сборной Украины.
Популярное сейчас
- Николини: Ни Динамо, ни мы ничего не меняли - было 25 очков отрыва, сейчас 4 у киевлян
- Тайсон все-таки покинет Шахтер летом ради Интернасьоналя
- Холанд хочет перейти в мадридский Реал уже этим летом
- Центральный совет ПФЛ определил новый формат Первой лиги. Слово за Исполкомом
- Тибо Куртуа снова оказался в центре слухов об ухаживании за инстаграм-моделями. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО