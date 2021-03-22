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Защитник Львова: Перед Шахтером мало кто верил в нас, но это мотивировало
Действительно неожиданный результат
Защитник "
"Эмоции переполняют. Это была моя первая игра против Шахтера и сразу же победа.
Мало кто верил в нас, но нас это мотивировало. Мы ехали в другой город играть на чужом для нас стадионе.
Кто-то бы сказал, что сложно, но нас наоборот это злило и мы хотели доказать, что наше последнее место в турнирной таблице - это случайность", - заявил Александр Романчук.
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