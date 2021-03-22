Защитник Львова: Перед Шахтером мало кто верил в нас, но это мотивировало

Защитник " Львова " Александр Романчук в эфире ТК "Футбол" поделился эмоциями от победы над "Шахтером" (3:2) в матче 19-го тура УПЛ.

"Эмоции переполняют. Это была моя первая игра против Шахтера и сразу же победа.

Мало кто верил в нас, но нас это мотивировало. Мы ехали в другой город играть на чужом для нас стадионе.

Кто-то бы сказал, что сложно, но нас наоборот это злило и мы хотели доказать, что наше последнее место в турнирной таблице - это случайность", - заявил Александр Романчук.