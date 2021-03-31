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Шахтер уже до конца недели может отпустить Тайсона в Интернасьонал - источник

Премьер-лига
(1 голосов)

В обмен на уступки по трансферу Винисиуса Тобиаса

Шахтер уже до конца недели может отпустить Тайсона в Интернасьонал - источник

Shakhtar Twitter

Новина українською

Донецкий "Шахтер" продолжает вести переговоры с бразильским "Интернасьоналом" о подписании 17-летнего защитника Винисиуса Тобиаса, а также о возможном досрочном расторжении контракта с Тайсоном.

Как сообщает журналист бразильского издания "Esporte Band RS" Тайгор Янке, клубы существенно продвинулись в данных переговорах и могут прийти к консенсусу уже к концу недели.

"Горняки" сделали официальное предложение по Винисиусу и готовы отпустить Тайсона уже сейчас в обмен на скидку по трансферу Тобиаса.

Данный вариант может устроить и бразильский клуб, который был бы не против заиграть Тайсона уже на групповом этапе Кубка Либертадорес, который стартует 20 апреля.

Таким образом, все может решиться к концу недели.

Тут следует отметить, что ранее сообщалось о том, что "Шахтер" готов заплатить за парня до 6 млн евро, в то время как "Интер" хочет получить за 17-летнего защитника, который считается главным талантом команды, не менее10 млн.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.

Винисиус, в свою очередь, еще не заигран за первую команду "Интера", но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

При этом Винисиус сможет стать игроком "Шахтера" только летом 2022 года, когда ему уже будет 18 лет.

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В статье: Тайсон Шахтер (Донецк) Интернасьонал (Порту-Алегри) Винисиус Тобиас
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Комментарии (11)
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FCZK-1922 (Кировоград)
31.03.2021 в 20:03
Пусть с собой забирает главное рыжее несчасть украины
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0
0
avatar
orlando74 (baracuda)
31.03.2021 в 19:20
пі....й нахер ....
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+3
-1
Shilov 2020 (Кировоград )
31.03.2021 в 19:02
Ура! Обезьянка таки едет домой!
Ответить
0
-2
Arsenals (Днепр)
31.03.2021 в 19:49
Название города смени - обезьяна!
Ответить
0
-1
Nikola1986 (Dnipro)
31.03.2021 в 18:46
Свобода!!!! Купола на спине набил))) Очень разочаровался в этом игроке, пусть едет в далекие края
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+1
-1
avatar
Американец 2000
31.03.2021 в 18:56
И ещё дальше !!!
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0
0
avatar
Американец 2000
31.03.2021 в 18:45
Останется в памяти у болельщиков как последнее гiвно (((А мог бы оставить хорошую память о себе (((
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+2
0
Olegyurchak (Хмельницький )
31.03.2021 в 18:43
Подарите ему биотуалет.
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0
0
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Американец 2000
31.03.2021 в 18:56
Памперсами обойдётся (((
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0
0
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rubizhansky (Восточная Слобожанщи)
31.03.2021 в 18:35
Прикинься дурачком, поплач и дело в шоколаде.
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0
-1
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
31.03.2021 в 18:33
Ура!!!!!!
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+5
0


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