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Шахтер уже до конца недели может отпустить Тайсона в Интернасьонал - источник
В обмен на уступки по трансферу Винисиуса Тобиаса
Shakhtar Twitter
Донецкий "
Как сообщает журналист бразильского издания "Esporte Band RS" Тайгор Янке, клубы существенно продвинулись в данных переговорах и могут прийти к консенсусу уже к концу недели.
"Горняки" сделали официальное предложение по Винисиусу и готовы отпустить Тайсона уже сейчас в обмен на скидку по трансферу Тобиаса.
Данный вариант может устроить и бразильский клуб, который был бы не против заиграть Тайсона уже на групповом этапе Кубка Либертадорес, который стартует 20 апреля.
Таким образом, все может решиться к концу недели.
Тут следует отметить, что ранее сообщалось о том, что "Шахтер" готов заплатить за парня до 6 млн евро, в то время как "Интер" хочет получить за 17-летнего защитника, который считается главным талантом команды, не менее10 млн.
Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.
Винисиус, в свою очередь, еще не заигран за первую команду "Интера", но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".
При этом Винисиус сможет стать игроком "Шахтера" только летом 2022 года, когда ему уже будет 18 лет.
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