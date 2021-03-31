Шахтер уже до конца недели может отпустить Тайсона в Интернасьонал - источник

Донецкий " Шахтер " продолжает вести переговоры с бразильским "Интернасьоналом" о подписании 17-летнего защитника Винисиуса Тобиаса, а также о возможном досрочном расторжении контракта с Тайсоном.

Как сообщает журналист бразильского издания "Esporte Band RS" Тайгор Янке, клубы существенно продвинулись в данных переговорах и могут прийти к консенсусу уже к концу недели.

"Горняки" сделали официальное предложение по Винисиусу и готовы отпустить Тайсона уже сейчас в обмен на скидку по трансферу Тобиаса.

Данный вариант может устроить и бразильский клуб, который был бы не против заиграть Тайсона уже на групповом этапе Кубка Либертадорес, который стартует 20 апреля.

Таким образом, все может решиться к концу недели.

Тут следует отметить, что ранее сообщалось о том, что "Шахтер" готов заплатить за парня до 6 млн евро, в то время как "Интер" хочет получить за 17-летнего защитника, который считается главным талантом команды, не менее10 млн.

Напомним, что контракт Тайсона с "Шахтером" истекает 30 июня. В настоящее время он переведен в дубль после конфликта с тренерским штабом.

Винисиус, в свою очередь, еще не заигран за первую команду "Интера", но бразильские СМИ уже приписывают интерес к парню со стороны "Ювентуса", "Манчестер Сити" и "Реала".

При этом Винисиус сможет стать игроком "Шахтера" только летом 2022 года, когда ему уже будет 18 лет.