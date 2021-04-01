Витао: Поддерживаем сборную Украины, где очень много наших футболистов

Защитник " Шахтера " Витао рассказал о том, как работает команда во время паузы на матчи сборных.

"Конечно, следим за выступлениями сборной Украины, где очень много наших футболистов. Смотрим матчи и поддерживаем ребят.

Придерживаемся обычного плана тренировок, пока нет сборников. Занятия проходят отлично и интенсивно даже с небольшим числом игроков. Работаем приблизительно так же, как и всегда, со всей командой в сборе.

Каждый день у нас очень насыщенные тренировки. Выполняем огромное количество упражнений. Надеюсь, на протяжении дней до матча сможем провести еще несколько интенсивных занятий, чтобы быть полностью готовыми к встрече.

Понимаем важность момента, потому что находимся не на той позиции в таблице, где бы нам хотелось. Но пока есть шансы в гонке, будем продолжать тренироваться и работать. Сделаем все, чтобы вернуться на первое место", – сказал Витао.