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Витао: Поддерживаем сборную Украины, где очень много наших футболистов

Премьер-лига
(2 голосов)

Бразильцы Шахтера болеют за сборную Украины

Витао: Поддерживаем сборную Украины, где очень много наших футболистов

shakhtar.com

Новина українською

Защитник "Шахтера" Витао рассказал о том, как работает команда во время паузы на матчи сборных.

"Конечно, следим за выступлениями сборной Украины, где очень много наших футболистов. Смотрим матчи и поддерживаем ребят.

Придерживаемся обычного плана тренировок, пока нет сборников. Занятия проходят отлично и интенсивно даже с небольшим числом игроков. Работаем приблизительно так же, как и всегда, со всей командой в сборе.

Каждый день у нас очень насыщенные тренировки. Выполняем огромное количество упражнений. Надеюсь, на протяжении дней до матча сможем провести еще несколько интенсивных занятий, чтобы быть полностью готовыми к встрече.

Понимаем важность момента, потому что находимся не на той позиции в таблице, где бы нам хотелось. Но пока есть шансы в гонке, будем продолжать тренироваться и работать. Сделаем все, чтобы вернуться на первое место", – сказал Витао.

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В статье: Украина Шахтер (Донецк) Витао
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Комментарии (1)
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LEVgcUqs (Чернігів)
01.04.2021 в 20:30
Ну і навіщо нам цей Вітао і його тут розказні?
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